Telia satsar på att ge 2000 företag och fastighetsägare möjlighet att ansluta sig till Telias öppna fibernät. Telia hävdar at bolaget datsar mest av alla operatörer i Sverige på utbyggnad av nätinfrastruktur. Enbart i utbyggnaden av supersnabbt bredband via fiber i Sverige satsar Telia upp till tolv miljarder under åren 2015 och 2018. I kampanjen …