Näthastigheten ökar mest i Sverige men den norska toppar

Enligt Akamais nya rapport Third Quarter, 2016 State of the Internet – Connectivity fortsätter den genomsnittliga uppkopplingshastigheten i Europa att öka. Som mest tilltog den under 2016 års tredje kvartal i Sverige, som ligger kvar på en fjärdeplats på listan av länder i världen med snabbast Internet efter Sydkorea, Hong Kong och Norge.

Enligt rapporten ökade den genomsnittliga uppkopplingshastigheten i samtliga europeiska länder under 2016 års tredje kvartal. Som störst var ökningen i Sverige, med 4,6 procent upp till en genomsnittlig hastighet på 19,7 Mbps. Detta räckte dock inte för att återta positionen som det land med snabbast bredband i Europa från Norge (20 Mbps), som tidigare i år gick om Sverige och nu har världens tredje snabbaste bredband efter Hong Kong (20,1 Mbps) och Sydkorea (26,3 Mbs).

– Veckorna inför och under jul är den tid på året då internet som mest sätts på prov. En hel del streaming och onlineshopping sammanfaller inte sällan med en uppgång av nätattacker. I dessa lägen är ett lands genomsnittliga uppkopplingshastighet en av flera aspekter som påverkar utgången. På detta område har vi glädjande nog en fortsatt positiv utveckling i hela Europa och inte minst i Sverige. Om något kommer att fördärva den svenska julen i år, så är det åtminstone inte vår uppkopplingshastighet, säger Per Sterner, vd för Akamai i Norden.