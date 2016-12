Hörlurar uppstickare i årets Mellandagsrea

Juldagen är fortfarande en av årets största handelsdagar. Utanför Elgigantens varuhus runt om i landet rapporterades om köer inför öppningen klockan 08:00. Storsäljare under dagen var stora tv-apparater och vitvaror men också hörlurar.

– Det har blivit tradition för många att bege sig till våra varuhus under juldagen och i år valde fler kunder att vara på plats redan vid öppningen än förra året. Kunderna är prismedvetna och våra produkter fyller en allt viktigare funktion i de svenska hushållen. Tillsammans ger det ett väldigt stort intresse för våra reor då det finns tillfälle att handla kvalitetsprodukter till avsevärt lägre priser. Vi såg det under Black Friday och vi ser det nu, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten.

Mellandagsrean är historiskt sett en period då kunderna passar på att uppgradera hemmet och förbättra för hela familjen och gårdagen var inget undantag. Storsäljare var som förväntat stora tv-apparater och vitvaror.

Juldagens säljraket var hörlurar som haft en succébetonad december och som kunderna köpte i en takt motsvarande mer än fyra hörlurar i minuten.

– Vi vet av erfarenhet vad kunderna efterfrågar under mellandagsrean och har tagit in fler produkter än någonsin tidigare och vi har fortsatt en mycket bra tillgång. Även om vi räknar med en väldigt stark kundtillströmning framöver så kommer vi att kunna möta upp den efterfrågan väldigt bra. I morgon fyller vi dessutom på med nya erbjudanden. Vi kommer att göra väldigt många kunder nöjda under den här mellandagsrean, säger Niclas Eriksson.

Andra storsäljare under gårdagen var bärbara datorer och surfplattor där efterfrågan på framför allt androidbaserade plattor ökade kraftigt. Den stora efterfrågan på smarttelefoner resulterade också i en kraftigt ökad försäljning av tillbehör som powerbanks, mobilskal och väskor.