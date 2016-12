MSC vill köpa Empir

MSC Group tecknade dagen för julaftonen en icke-bindande avsiktsförklaring i syfte att ta över Empir Solutions AB, ESAB. ESAB bedriver en liknande systemutvecklings- och infraförvaltningsaffär som MSC på västkusten med kontor och verksamhet i Uddevalla, Trollhättan, Skövde och Göteborg.

Om köpet slutligen genomförs kommer köpeskillingen betalas dels genom en kontant del 14 Mkr och dels genom en riktad nyemission (apportemission) om 5 500 000 B-aktier riktad till säljaren. Köpet är planerat att genomföras under första kvartalet 2017 och är en viktig del i MCS:s ledningen och styrelses arbete att med en fortsatta tillväxtstrategi.

Ett slutligt avtal blir villkorat av bl.a. att en extra bolagsstämma i MSC Group godkänner förvärvet och beslutar om en riktad nyemission till Empir Group, dels att ett oberoende värderingsutlåtande föreläggs stämman, samt att en tillfredställande due diligence har genomförts av MSC.

ESAB tillför MSC en bättre geografisk täckning i Sverige som tillsamman med den tidigare annonserade affären i Jönköping ger MSC rikstäckande IT och systemutvecklingskapacitet.

– Det är en stor stolthet att kunna annonsera detta förvärv som vi har arbetet länge för. Empir Solutions är en IT pärla på västkusten som osedvanligt väl kompletterar vår MSC verksamhet i övriga landet. Empirs ”modes of operations” i form av sin högre lönsamhet kan övriga MSC lära en hel del av. Dessutom innehåller Empir ett par mycket spännande produkter inom stora marknadssegment, något MSC nästan saknar helt idag, säger Lars Save, VD och koncernchef i MSC Group.