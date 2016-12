Mellandagsrea på .se-domäner

Under mellandagarna går det att köpa en .se-domän toppdomän för nio kronor styck. Antalet domäner är fritt. Moms per domän och år tillkommer. Rabatten dras av direkt vid köp på Name ISP:s hemsida.

Priset gäller för nyregistreringar för en tid av ett år. Kampanjen sträcker sig till och med 31 december klockan 23.30. Ingen skyldighet finns att förnya domänen efter ett år, vilket i så fall sker till då gällande pris för förnyelser. Oordern måste vara betald senast den 30 december klockan 23.30 2016 för att kampanjpriset skall gälla.



