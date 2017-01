IP Only storsatsar i Jämtland

Antalet anslutna hushåll i Östersund, Krokom och Åre är 600 procent nu än de var under Jämtkraft Telekoms sista verksamhetsår 2015. Totalt anslöts cirka 2 100 nya hushåll till IP-Onlys fibernät under 2016.

– Vi fortsätter att investera i Jämtland enligt den plan vi kommunicerat. Fram till 2020 handlar det om 600 miljoner kronor, säger Henrik Ringmar, VD på IP-Only.

Startskottet för den storskaliga satsningen av fiberutbyggnad i Jämtland gick under senhösten 2015 då IP-Only förvärvade Jämtkrafts telekomnät. Under 2016 anslöts cirka 2 100 hushåll i första hand i Östersund, Krokom och Åre, att jämföras med 300 året innan.

– Vi lovade Jämtkraft och dess ägarkommuner att takten i utbyggnaden skulle öka rejält efter förvärvet av Jämtkrafts telekomverksamhet. Statistiken över anslutna villor under 2016 visar att vi har levt upp till vårt löfte. Men vi nöjer oss inte med detta utan investerar vidare för en ännu högre utbyggnadstakt under 2017, säger Henrik Ringmar, VD på IP-Only.

IP-Only är i full färd med att bygga vidare på det nät som tidigare ägdes av Jämtkraft. Ambitionen är att bygga ut ett heltäckande fibernät över hela länet där alla som vill ha fiber också ska få det.

Under 2016 har IP-Only satsat 109 miljoner kronor i fiberutbyggnaden i Östersund, Krokom och Åre, vilket kan jämföras med 110 miljoner som totalt investerades under de fem åren 2011 till 2015.

– Vi fortsätter att investera i Jämtland enligt den plan vi kommunicerat. Fram till 2020 handlar det om 600 miljoner kronor, säger Henrik Ringmar.



