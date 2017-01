Apples App Store genererar miljarder till utvecklare

App Store slog nytt rekord på nyårsdagen efter en julhelg som företaget betecknar som rekordstark. Under 2016 tjänade utvecklare över 20 miljarder dollar från Appstore. En ökning med över 40 procent från 2015. Sedan App Store lanserades 2008 har utvecklarna tjänat över 60 miljarder dollar. Nyårsdagens rekord för App Store innebar försäljning av appar och tjänster kopplade till appar för 240 miljoner dollar på ett dygn.

– 2016 var ett rekordår för App Store och 2017 fick en bra start med 1 januari som den enskilt största dagen någonsin på App Store, Vi vill tacka våra hela utvecklare för de många innovativa program som de har skapat, som tillsammans med våra produkter verkligen berikar människors liv, säger Philip Schiller, Apples senior vice president för global marknadsföring.

Julmånaden december såldes för mer än tre miljarder dollar i App Store. Samma månad, skrev Nintendos Super Mario Run historia med mer än 40 miljoner nedladdningar på bara fyra dagar efter dess release och spelet var den mest nedladdade appen globalt på juldagen och nyårsdagen.

Super Mario Run är också bland förra årets topp tio mest nedladdade appar i världen, med Pokémon Go tar topplaceringen. Pokémon Go, från Niantic, blev snabbt ett kulturellt fenomen i mitten av 2016. Prisma, Reigns, Procreate, Lumino City, Sweat With Kayla och djay Pro var andra framgångsrika appar under 2016. App Store hade vid utgången av 2016 totalt 2,2 miljoner appar, en ökning med över 20 procent från förra året. App Store startade i juli 2008 med 500 appar att välja på och finns i dag i 155 länder. App Stores främsta inkomstbringande marknader är USA, Kina, Japan och Storbritannien och den kinesiska marknaden har haft ett rekordår under året med en tillväxt på 90 procent.

Möjligheten att skriva appar för iMessage och Siri i iOS 10 har lett till att Iphone— och Ipadkunder nu har tillgång till över 21000 iMessage program för att skicka klistermärken och enkelt samarbeta med vänner, och för första gången någonsin, kan användarna be Siri att boka turer, göra betalningar, ringa tillbaka med mera.

Eftersom abonnemang blev tillgängliga i alla 25 appkategorier under hösten kan App Stores kunder nu prenumerera på sina favorittjänster från över 20000 appar, med Netflix, HBO nu, Line, Tinder och MLB.com At Bat bland 2016 års mest populära. Prenumerationsfaktureringen växte under 2016 till 2,7 miljarder dollar, en ökning med 74 procent från 2015.