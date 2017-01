DistIT tar över Septon Electronic och Septronic

Nu är DistIT:s köp av Septon klart sedan några av Septons viktigaste leverantörer givit klartecken till affären.

Ledningen i Septon kommer att äga 15 procent av antalet aktier och röster i Septon med en option för DistIT att om fem år ta över även den posten.

Septon, med huvudkontor i Göteborg, är en av de ledande distributörerna av high-end ljudprodukter som högtalare, projektorer, media players, mikrofoner, soundmixers och olika trådlösa system i Sverige . Produkterna är riktade mestadels till den professionella B2B-marknaden, men även till konsumenter. Septon är exklusiv distributör av kända varumärken som Harman Pro, Marantz och Klipsch. Under räkenskapsåret 2015/16 omsatte verksamheten cirka 100 MSEK med ett redovisat rörelseresultat på runt15 MSEK. Under de fem senaste räkenskapsåren har Septon ökat sin omsättning med cirka 50 procent med en rörelsemarginal på elva procent i genomsnitt.

Köpeskillingen uppgår till cirka 55 MSEK. Köpet finansieras av befintlig kassa i DistIT och koncernens soliditet påverkas därför marginellt. Förvärvet beräknas påverka vinsten per aktie i DistIT-koncernen positivt med cirka 50 öre.

Septon kommer att bedriva verksamhet som ett självständigt systerbolag till DistITs övriga dotterbolag Aurora och SweDeltaco men viss samordning av bland annat sortiment och logistik kommer att ske.



