Tieto bygger ut datacenter för molntjänster

Tieto fortsätter sin satsning på nordiska datacenter genom att bygga ut sitt största datacenter i Finland med tusentals kvadratmeter. Investeringsbudgeten för utbyggnaden är cirka 160 miljoner kronor.

Syftet med utbyggnaden är att hjälpa kunder att dra nytta av möjligheterna som erbjuds av den växande mängden data och säkerställa att den hanteras i enlighet med gällande dataskyddsregleringar.

Nyligen har Tieto även etablerat sig i ett norskt datacenter medan kapaciteten i de två svenska datacentren byggts ut i takt med den ökande efterfrågan. Datacentren erbjuder högsta möjliga säkerhet för lagring av verksamhetskritisk data samtidigt som miljösmarta IT- och energilösningar nyttjas för driften.

– Utvecklingen går rasande snabbt och mängden data ökar lavinartat. Varje bild eller mail som skapas sparas på en server i ett datacenter någonstans. Företagen har även börjat använda större mängder data för att effektivisera sin verksamhet, genom att till exempel nyttja funktioner som baserar sig på prediktiv analys. Som en följd av detta har efterfrågan för lokala och säkra datacentertjänster ökat kraftigt, säger Patrik Ekström, chef för teknologitjänster och modernisering på Tieto.

Den nya utbyggnaden kommer att tas i bruk stegvis under den närmaste femårsperioden med start 2017. Tieto har i dagsläget hundratals datacenterkunder och fler än 150 nordiska storföretag och organisationer använder för närvarande Tietos molntjänster, som varit ett av bolagets snabbast växande affärsområden under de senaste åren.

– Företag och organisationer är mer intresserade än någonsin av var och hur deras data lagras. EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft i maj 2018, varefter alla aktörer som behandlar data måste kunna visa var slutanvändarens data lagras. Det är särskilt viktigt för våra kunder inom offentlig sektor att medborgarnas data lagras inom det egna landets gränser, säger Patrik Ekström.



