Ny CFO på IP-Only

Åsa Agerman blir ny Chief Financial Officer, CFO, på IP-Only. Hon kommer närmast från SF Studios där hon har varit CFO. Dessförinnan arbetade hon bland annat som Head of Business Control på Com Hem under tolv år.

– Jag är mycket glad att ha med Åsa Agerman i laget. IP-Only håller ett högt tempo i tillväxten. Vi har ambitionen att investera 15 miljarder kronor i Sverige fram till 2020 på utbyggnaden av fiber, en stor del av dessa i glesbygd och landsbygd. Åsa har med sin bakgrund och erfarenhet de egenskaper som krävs i den starka expansionsfas som IP-Only är inne i nu, säger Henrik Ringmar, koncern-vd för IP-Only.

Åsa Agerman börjar sin anställning på IP-Only i augusti, och kommer att ingå i IP-Onlys koncernledningsgrupp.

Som tidigare meddelats väljer Gun Nilsson, som i dag har rollen som CFO på IP-Only, att lämna uppdraget för att bli vd för MSAB.