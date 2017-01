Varor på lager vinnare i julhandeln

24 procent av de svenska konsumenterna valde en alternativ online-butik när tillgänglighet och leveranstid inte stämde överens med förväntningarna. Det visar färska siffror från undersökningen JDA/Centiro Christmas Customer Pulse Report 2017 som nyligen genomfördes bland fler än 2 000 svenska konsumenter över 18 år.

Hela 14 procent av svenskarna sa att de bytte online-butik då den önskade varan inte fanns i lager hos den butik som var förstavalet. Ytterligare 10 procent valde en alternativ online-butik på grund av att de leveransvillkor som konsumenten önskade inte fanns tillgängliga.

– Svenska konsumenter vänder sig till de butiker som uppfyller de faktorer som de anser viktiga, oavsett om det handlar om pris, bekvämlighet eller leveransalternativ, Konsumenter räknar med att varor finns tillgängliga online dygnet runt och att detaljhandlare erbjuder dem de leveransvillkor som passar just dem. Det är något som detaljhandlare måste kunna hantera för att vara framgångsrika på både kort- och lång sikt. I detta fallet tittade vi på julhandeln, och även om den perioden är särskilt viktig så gäller det för handlare att hantera alla delar av logistiken optimalt under hela året, säger Johan Reventberg, Norra Europachef på JDA Software.

Undersökningen visar att andelen svenska konsumenter som använde Click & Collect ökade från 25 till 27 procent. Samtidigt ökade även andelen som upplevde problem med Click & Collect. Nästan hälften, 47 procent, av dem som använde Click & Collect under julhandeln 2016 upplevde problem jämfört med 42 procent under 2015. De vanligaste problemen var att butikspersonalen inte kunde hitta varan ifråga och att väntetiderna blev orimligt långa på grund av brist på butikspersonal . Dessutom angav 17 procent att deras varor var skadade vid leveransen och 13 procent att de fick fel vara.