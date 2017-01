Ny utvecklingschef på IAR Systems

Anders Holmberg, med mer än 25 års erfarenhet inom branschen för inbyggda system, har utsetts till Director of Corporate Development på IAR Systems.

Anders Holmberg en bakgrund i beräkningsvetenskap och började arbeta med parallelldatorer och superdatorer under tidigt 1990-tal. Sedan dess har han arbetat både som utvecklare och utvecklingschef. Under de senaste tio åren har Anders fokuserat på avancerade verktyg för utveckling av inbyggda system. Bland annat har Anders introducerat programvaran IAR visualSTATE, ansvarat för säkerhetscertifiering av IAR Embedded Workbench samt varit ledande i lanseringen av IAR Systems tilläggsprodukter för kodanalys C-RUN and C-STAT.



