Digitaliseringen ökar intäkterna

Mer än hälften av företagen i EMEA-regionen har ökat sin förmåga att snabbare skapa nya intäktskällor online efter att de har genomfört satsningar för att utveckla den digitalisera arbetsplatsen. Det visar en ny undersökning som VMware genomfört.

Undersökningen, som omfattar 1 200 verksamhets- och IT-beslutsfattare, visar att av de företag som har transformerat sin digitala arbetsplats ser 57 procent förbättringar för den mobila arbetsstyrkan, 54 procent en positivare IT-användarupplevelse och 47 procent ökad säkerhet för digitala enheter och applikationer.

Ungefär hälften av IT-beslutsfattarna anger mer kostnadseffektiv IT-hantering och 52 procent en generell effektivisering av verksamheten efter en lyckad investering i den digitala arbetsplatsen. De främsta anledningarna till detta är snabbare lansering av applikationer (34 procent), säkrare enheter (29 procent) och ökad effektivitet bland slutanvändare (28 procent).

– 2017 går vi in i nästa fas av företagsmobilitet, där företag måste kunna leverera applikationsåtkomst till alla typer av kunder och partners på alla typer av enheter. Vår rapport, State of the Digital Workspace, visar att företag i allt högre grad förstår de positiva effekterna av den digitala arbetsplatsen, säger Per Gustafsson, Sverigechef på VMware.

De främsta hinderna för digitaliseringen av arbetsplatser uppges vara säkerhetsrisker (43 procent), begränsad budget (38 procent) och bristande kompetens (25 procent).