Telia miljardsatsar på fiber till företag

Telia satsar på att ge 2000 företag och fastighetsägare möjlighet att ansluta sig till Telias öppna fibernät. Telia hävdar at bolaget datsar mest av alla operatörer i Sverige på utbyggnad av nätinfrastruktur. Enbart i utbyggnaden av supersnabbt bredband via fiber i Sverige satsar Telia upp till tolv miljarder under åren 2015 och 2018. I kampanjen som nu har startat riktas mot företag och fastighetsägare i: Luleå, Vallentuna, Enköping, Burlöv, Oskarshamn, Göteborg, Värnamo, Gotland och Nybro i Småland.

Regeringens mål om att 95 procent av Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s till år 2020 är en viktig drivkraft i Telias satsning. Telia anser att man har stor roll i att förbereda Sveriges företagsmarknad för dagens och framtidens digitalisering. Med Telias Öppen Fiber får företagen tillgång till snabbt bredband med hastigheter på upp till 1000 Mbit/s.

– Vi vet att företag efterfrågar en snabb och framtidssäker uppkoppling. Det är en förutsättning för att kunna dra nytta av framtidens digitala service inom många områden. Att kunna koppla upp hela kontoret samt använda molntjänster och andra digitala verktyg skapar bättre möjligheter och lönsamhet för företagen. Under 2016 påbörjade vi satsningarna med att fibrera Sveriges viktiga företagsbyar. Nu fortsätter vi att hjälpa företagare in i framtiden och med helt nya möjligheter, säger Linda Hernström, chef för Telia Fiber.

Kampanjen pågår februari ut.



00:29 den 26 januari 2017