Snabb ökning av digital B2B-handel

Den digitala B2B-handeln växer snabbt.Över hälften av alla svenska företag säljer redan digitalt till andra företag.Tron på ökad tillväxte för den digitala handeln. Över 90 procent tror att den egna digitala försäljningen till andra företag kommer att öka under de kommande tre åren, enligt en ny undersökning som genomförts på uppdrag av Litium.

E-handel har hittills handlat mest om att sälja till konsumenter. Den digitala handeln mellan företag, så kallad digital B2B-handel, har däremot utvecklats långsammare. Nu visar en ny årlig undersökning att en stor andel svenska företag, 57 procent, redan idag använder digital B2B-handel. Det finns också stark tro på tillväxt. 93 procent tror att den egna digitala B2B-handeln kommer att öka under de kommande tre åren.

Undersökningen ”Svensk B2B-handel 2016”, genomförd av B2B-byrån Hägvall & Sjöman på uppdrag av Litium som levererar ehandelsplattformar, visar att ökad försäljningspotential är viktigaste anledningen till att vilja satsa på digital B2B-handel. Andra skäl är behov av förenklad administration och att bättre kunna tillgodose kundönskemål.

– Det är uppmuntrande att se att så många B2B-företag redan idag säljer digitalt och att de som inte gör det, inser hur viktigt det är. De närmaste åren kommer allt fler B2B-företag utöka sin digitala närvaro. Samtidigt kommer upplevelsen för inköpare att likna det vi väntar oss som kräsna konsumenter. Det ska bli väldigt spännande att vara med i den utvecklingen, säger Henrik Lundin, VD på Litium,

Drygt tre fjärdedelar av svenska företag med omsättning på över 200 miljoner kronor har idag digital B2B-handel, men medelstora företag är inte långt efter, 40 prodentav företag med omsättning på mellan 100 och 200 miljoner och 41% av de med omsättning på 20-100 miljoner kronor har digital B2B-handel.

Undersökningen omfattar 118 företag som representerar ett brett urval av branscher och storlekar. Den genomfördes via en webbenkät under september-november 2016.



För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.

Registrera dig genom att klicka här. IT.Branschen är en fri medlemstjänst.För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.