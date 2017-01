IT-experter i topp för uppehållstillstånd

Tre av tio beviljade uppehållstillstånd för arbetstagare under förra året gick till IT-experter, visar en ny kartläggning från ManpowerGroup. Det är betydligt mer än någon annan yrkesgrupp. Samtidigt söker IT-företag allt mer efter social kompetens och kommunikationsförmåga hos medarbetare.

– Kriget om talangerna hårdnar och många företag i Sverige letar därför efter högutbildade medarbetare även i utlandet. Att arbetsplatserna blir allt mer blandade är bara ett skäl till att så kallade soft skills, som god förmåga att kommunicera, blir allt viktigare, säger Per Johansson, vd för Experis.

En ny internationell undersökning från ManpowerGroup visar att sådana färdigheter rankas i topp när chefer inom IT-branschen värderar medarbetarnas förmågor. 26 procent av cheferna i IT-branschen uppger att god kommunikationsförmåga är en av de egenskaper de letar mest efter. På andra plats rankas samarbetsförmåga med 18 procent.

Undersökningen visar också att chefer upplever att de har svårt att hitta medarbetare med de eftertraktade förmågorna.

– Den tid när IT-företag anställde medarbetare enbart utifrån deras tekniska kunskaper är förbi. En god samarbetskultur byggd på kommunikation hjälper företag att behålla och motivera medarbetare och är avgörande för den affärsmässiga framgången, säger Per Johansson.



