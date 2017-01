Ökad oro för säkerheten på Nätet

Sjuttio procent av svenskarna är oroliga över säkerheten på Nätet och fler än en av tio har drabbats av dataintrång. Det framgår i en ny SIFO-undersökning som genomförts på uppdrag av mjukvaru- och tjänsteföretaget Tieto. Samtidigt vill nio av tio att företag som utsatts för dataintrång ska informera om möjliga läckta kunduppgifter inom ett dygn.

I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft inom EU som bland annat ger konsumenter rätt att få sina lagrade uppgifter borttagna från företagens dataregister (”Right to be forgotten”). Företag som drabbas av cyberattacker eller intrång där känsliga personliga uppgifter läckt ska dessutom meddela myndigheter om det inträffade inom 72 timmar och informera eventuella drabbade kunder utan onödigt dröjsmål.

Tieto har låtit SIFO fråga drygt tusen personer om deras inställning till dataskydd och företagens hantering av personlig data. Resultaten visar att 93 procent vill att organisationer som drabbas av dataintrång där uppgifter riskerar att ha läckt ska informera om detta helst omedelbart eller inom 24 timmar. Samtidigt anger tre av fyra, 76 procent, att de kan tänka sig att be företag att radera alla lagrade uppgifter och användardata om sig själva.

– Konsumenter är allt mer engagerade och kritiska till hur företag och organisationer hanterar kanske den mest värdefulla tillgången av alla – nämligen den data som de samlat in om oss. Användarna förväntar sig hög säkerhet och att bli snabbt informerade i händelse av intrång och är även beredda att agera för att skydda sin integritet. Utvecklingen ställer nya krav på företagen som behöver kunna visa hur och var de har sin data lagrad, säger Maria Nordgren, chef inom IT-säkerhetstjänster på Tieto.



