Starkt 2016 av HiQ

HiQ:s omsättning ökade med 1tio procent under 2016 till 1 659,4 (1 508,0) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 207,9 (182,9) Mkr, vilket ger en rörelse­marginal på 12,5 procent. Resultatet före skatt uppgår till 207,4 (182,7) Mkr och efter skatt till 161,4 (142,2) Mkr. Vinsten per aktie uppgår till 2,97 (2,66) kr. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 3,10 kr per aktie, totalt 170 Mkr.



