Digitalt välmående – en skolfråga

Den digitaliseringsvåg som nu sveper över oss kommer succesivt att förändra samhället i grunden – allt ifrån konsumtionsmönster och resvanor till hur vi formar våra politiska åsikter och hur vi förhåller oss till omvärlden. Det innebär fantastiska möjligheter, men också stora risker om vi inte aktar oss för digitaliseringens fallgropar. I dag är det Safer Internet Day som syftar till att främja en säkrare och mer ansvarsfull och säker internetanvändning. Det vill vi använda för att uppmärksamma betydelsen av det digitala välmåendet och behovet av en reformerad skola och regeringens handlingsförlamning i frågan

Sverige tillhör ett av de mest digitaliserade länderna i världen sett till internetanvändning. När Com Hem tillsammans med TNS SIFO i rapporten Com Hem-kollen frågade 2502 svenskar hur viktigt olika saker är när det gäller sitt boende, svarade 88 procent att ett snabbt och stabilt bredband är högst på listan, framför bland annat tillgång till bra kollektivförbindelser och grönområden. Sex av tio är svarade att de är beroende av internet hemma för att klara sitt jobb eller sitt skolarbete och i åldersgrupper under 45 år är siffran sju av tio. Internet och digitala tjänster har helt enkelt blivit en helt integrerad del av våra liv. Och då har vi bara sett början på utvecklingen.

Samtidigt finns det goda skäl att titta närmare på de grupper som hamnat i digitaliseringens bakvatten. Det handlar ofta om tonårsföräldrar som halkat efter. Deras dåliga kunskaper har gjort dem mer passiva att till exempel diskutera regler kring internetanvändande med sina barn. Enligt Com Hem-kollen ser 62 % av dessa föräldrar det som ett problem att de inte vet vad barnen gör på nätet och 73 % känner en oro över barnens internetanvändande.

För att åstadkomma en mer gynnsam digital utveckling i Sverige har vi ett gemensamt ansvar för att lyfta fram och ta oss an sådana här utmaningar. Framför allt krävs det omfattande folkbildningsinsatser. Inom Surfa Lugnt arbetar idag företag, myndigheter och ideella organisationer tillsammans med att höja skolans och vuxnas kunskaper om barn och ungas vardag på internet.

Men vi kan inte enbart förlita oss till att de växande utmaningarna med olika former av utsatthet på nätet ska åtgärdas med hjälp av enbart telekombranschen och ideella initiativ. En stor del av ansvaret ligger också på regeringen och skolan som måste ta initiativ för att motverka den negativa utvecklingen. Men trots att det sedan länge finns tydliga fakta om brister inom området och förslag på handlingsplaner för att lösa problemet från bland annat Skolverket och Digitaliseringskommissionen lyser regeringens handlingskraft med sin frånvaro. Det händer helt enkelt inget, trots att vissa av förslagen nu har legat på regeringens bord i över ett år.

Vi har inte tid att vänta längre och riskera att internetsäkerheten och att det digitala välmåendet i samhället successivt försämras. I stället måste regeringen gå från ord till handling och rusta oss för framtiden. Regeringens utlovade strategi för digitalisering av svenskt skolväsende bör presenteras snart och Skolverket måste ges resurser för att arbeta med frågan. I den vill vi se ett tydligt fokus på åtgärder för att utveckla både elevers och lärares digitala kompetens. Men framför allt behöver dialog om elevernas liv på nätet bli en naturlig del av undervisningen.

Kristina Axén-Olin, Ordförande Surfa Lugnt.

Petra von Rohr, Kommunikationsdirektör Com Hem.