Ingram bygger bilapp tillsammans med ÅF

Ingram Micro har tillsammans med återförsäljare tagit tjänsten EasyLife som ska förenkla livet för personer och företag som använder fordon i tjänsten.

Leverantören bakom verktyget är TelliQ som arbetat med att koppla upp fordon och maskiner till olika enheter sedan 2002. TelliQ, med 40 anställda, är baserat i Arboga, men har kunder över hela världen. De jobbar primärt mot tre affärsområden; Fordon, Infrastruktur och OEM Maskintillverkare.

– Det är väldigt kul för oss att få komma in och samarbeta med Ingram Micro i detta projekt då det för oss är en helt ny kanal och vi på så sätt når ut till helt nya återförsäljare, säger Markus Östergårde som är försäljningschef på TelliQ.

I vanliga fall vänder sig TelliQ i första hand mot företagare där fordon, maskiner och anläggningar är en viktig del av verksamheten. Över 2000 företag, från Atlas Copco till den lokala hantverkaren, har med hjälp av deras tjänster en ständig överblick och kontroll över sina fordon, maskiner och anläggningar.

Med EasyLife skall användaren uppleva mindre friktion i vardagen. Men den ger också företaget en ökad koll på kostnaderna och information kring den anställdes körbeteende.

Produkten är en liten dongel som fästs i bilen alldeles i närheten av ratten och som skickar all information till appen i telefonen. Informationen innehåller: Elektronisk körjournal, administration av utlägg och kvitton, statistik kring bränsleåtgång, utsläpp et cetera, hantering av all löneadministration kring förarna, information kring körbeteende; hastighet, bromsbeteende et cetera.

– Enkelheten där användaren själv kan montera och installera sin teknik ger möjlighet för återförsäljaren att sälja via helt nya kanaler. Konceptet med alla enskilda funktioner på ett ställe ökar sammantaget verksamhetsnyttan kring mobilitet och företagens mjuka värden, och ökar samtidigt möjligheten för merförsäljning hos ÅF-ledet, säger Daniel Frendegard Outbound Sales Manager Apple på Ingram Micro.