Also säljer WePrintSmarter i Sverige

ALSO har lanserat WePrintSmarter, en ny webbaserad marknadsplats för skrivarprodukter med mervärdestjänster som ska hjälpa återförsäljare att utöka sin verksamhet på skrivarområdet. Den första tjänsten som erbjuds via WePrintSmarter är SmartSupplies, en helt automatiserad tjänst för ombeställning av förbrukningsartiklar för skrivare.

– Vi ger återförsäljarna nya möjligheter med våra plattformar. WePrintSmarter har utvecklats av ALSO och är en avancerad webbaserad marknadsplats för skrivarprodukter som tillhandahåller mervärdestjänster som hjälper återförsäljare i skrivarbranschen att utöka sin verksamhet på skrivarområdet säger Eva Forsgren, VD för ALSO Sweden AB.

Den första tjänsten på WePrintSmarter är SmartSupplies, en webbaserad lösning med helt automatiserad beställning och leverans av tonerkassetter och bläckpatroner för skrivare och multifunktionsmaskiner av alla märken. Den ger återförsäljarna ett kontinuerligt flöde av beställningar av förbrukningsmaterial, och kunderna behöver inte göra sina beställningar från återförsäljarens webbutik och slipper komma ihåg alla artikelnummer.

Det kostar inget att registrera sig för SmartSupplies. När kunderna har registrerat sig har de ständig tillgång till SmartSupplies-portalen, och får överblick över alla skrivare som finns i deras nätverk. I den detaljerade vyn för varje skrivare visas återstående kapacitet för tonerkassetter och bläckpatroner. Lösningen ger också återförsäljarna nya affärsmöjligheter eftersom de kan identifiera gamla maskiner i skrivarnätverket och erbjuda kunderna nya utskriftslösningar.

– Den största fördelen med SmartSupplies-lösningen är att den gör det möjligt för återförsäljarna och deras kunder att ställa in skrivarna på automatisk ombeställning av förbrukningsmaterial. När tonern i anslutna skrivare börjar ta slut skapas automatiskt en beställning, och skickas direkt till kunden av ALSO för återförsäljarens räkning. Det finns inga komplicerade avtal, och kunderna betalar efterhand, säger Eva Forsgren

WePrintSmarter lanserades i Danmark i januari nu finns tjänsten även i Sverige.