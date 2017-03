Svenska digitala lås till danska hotell

Zaplox har fått ett avtal med en välrenommerad dansk hotellkedja. Lösningen gör det möjligt med bland annat check-in både via mobil och så kallade virtuella kiosker i receptionen. Lösningen kommer att installeras på ett av kedjans nya hotellprojekt. Ambitionen är därefter att implementera Zaplox system på kedjans samtliga hotell i Danmark.

Avtalet är det första Zaplox signerar som innebär leverans av både en lösning för mobil check-in och mobil nyckel, samt en lösning för att checka in via en så kallad virtuell kiosk i receptionen. Detta ger gästen och hotellet flexibilitet och effektiviserar incheckningsmomentet. Implementering av lösningen i det danska hotellprojektet påbörjas under våren 2017.

Zaplox erbjuder mobila nyckeltjänster till framför allt hotellmarknaden och har lösningar i kommersiell drift sedan 2011.

– Vi har varit väldigt tidigt ute och är nu i en fas där vi ser att hotellmarknaden är intresserad av att implementera mobila nycklar i större skala. Vi är mycket väl förberedda med integrationer till alla de större globala låsleverantörerna och affärssystemsleverantörerna i hotellbranschen. Vi är en av de aktörer med mest erfarenhet av hur man levererar smarta och effektiva mobila nyckeltjänster för olika typer av behov, säger Magnus Friberg, VD på Zaplox

Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige.



