Unit4 kan få prestigepris

Unit4 har nominerats i kategorierna Enterprise Solution of the Year och Connected/Mobility Solution of the Year i den prestigefulla tävlingen European IT and Software Excellence Awards. Tävlingen, som arrangeras av europeiska leverantörer och distributörer, lyfter fram de företag i Europa som har bästa praxis inom kundlösningar i kombination med god kundservice.

Unit4 har tagit en finalplats inom de två kategorierna Enterprise Solution of the Year och Connected/Mobility Solution of the Year tack vare företagets framgångsrika samarbete med kunderna Heifer International och Bouvet, ett skandinaviskt IT-konsultföretag.

– Unit4s företagslösning Unit4 Business World har gjort det möjligt för oss att enkelt synliggöra vår finansiella information i den globala organisationen vilket har hjälpt oss att minska våra kostnader med mer än 27 procent och öka effektiviteten med hela 57 procent, säger Jesus Pizarro, Vice President och Enterprise Accounting och Controller på Heifer International.

John Garrett, redaktör för IT Europa, som leder tävlingens domarpanel, motiverar nomineringen:

– Domarna anser att Unit4-projekten mötte kundernas behov på ett tydligt sätt och att de goda effekterna av projekten var tillika tydliga. Dessa två kategorier är ytterst konkurrenskraftiga med många nominerade, men då domarna framför allt letar efter bevis på kunders framgång var det tydligt att Unit4 träffade mitt i prick och att företaget förtjänar sin plats som finalist.

Prisutdelningen kommer att ske under en middag på Royal Garden Hotel i London den 30 mars 2017.