Öppet brev till utbildningsminister Gustaf Fridolin

”Kära utbildningsminister Gustav Fridolin,

Det är med stor glädje jag tar del av nyheten att ni från regeringens sida nu tar det faktum att IT-branschen hotas av en oroväckande kompetensbrist på allvar och gör slag i saken genom er satsning för att digitalisera skolan införa programmering som en del av undervisningen redan i grundskolan. Jag är övertygad om att detta är precis vad vi behöver för att utvecklingen ska börja gå i rätt riktning, och ser mycket fram emot att se hur det förslag ni nu lagt ska ta form i svenska skolor framöver.

Consid, det IT- och managementkonsultbolag som jag själv var med och startade år 2000 och som idag är ett av Sveriges absolut snabbast växande bolag med snart 450 anställda, har sedan länge sett den bekymmersamma utvecklingen av en stor kompetensbrist i vår bransch. Därför har det varit en självklarhet för oss att ta denna fråga på allt större allvar. Det var därmed inte för intet vi innan årsskiftet sjösatte en kampanj där vi bjöd in samtliga svenska grundskolor att tävla om en programmeringsdag med oss. Böskolan i Göteborg stack ut i sin ansökan och det var med stor glädje vi förra veckan genomförde den utlovade programmeringsdagen hos dem. Att se barnens nyfikenhet när de fick prova på allt ifrån att bygga en app till att hacka en hemsida bekräftade vår övertygelse om att programmering som en del av undervisningen i skolan är en given väg att gå för att vårt land ska utvecklas i rätt riktning.

Bästa utbildningsminister, jag är oerhört ödmjuk inför det faktum att det tar tid att införa den här typen av inslag i skolan. Men jag skulle vilja att vi diskuterar hur vi kan komma framåt så snabbt som möjligt i denna viktiga, eller låt oss säga avgörande, fråga. Det faktum att Europa beräknas sakna omkring en miljon utvecklare 2020 – om tre (!) år – är otroligt oroväckande. Vi behöver agera nu för att vi ens ska hinna börja gå i rätt riktning innan denna ovälkomna kris är ett än större faktum än den är idag. Därför vädjar jag till dig att våga lyssna till oss som driver de bolag där kompetensbristen märks av som mest. Jag vill understryka att den satsning ni från regeringens sida nu valt att göra är ett stort kliv i rätt riktning som jag som vd för ett bolag i branschen det främst berör är mycket glad över. Men jag vill också vädja till dig att ni ska ta detta på stort allvar. Jag blev mäkta förvånad när man under 2016 valde att tillsätta en minister som ska hantera både den viktiga frågan om digitalisering, och den stora bostadsfrågan, i ett och samma uppdrag. Jag hoppas att ni ser hur otroligt viktigt det är att få in programmering som en viktig del i läroplanen för våra skolor, och gör detta på riktigt.

Jag vill genom detta enkla brev bjuda in till en dialog där vi kan diskutera hur vi – för det är inte längre er som regering vi talar om, utan oss, som politiker och näringsliv som går samman för att tillsammans driva Sverige i rätt riktning – tillsammans kan se till att er satsning blir precis lika bra som den behöver bli för att vi ska se en effekt av detta i vår bransch inom en snar, snar framtid. Vi hinner inte vänta längre – det måste ske någonting nu.

Jag vill tacka utbildningsministern för er planerade satsning. Det går inte nog understryka hur viktig den är. Jag ser mycket fram emot en dialog med dig och regeringen kring hur vi tillsammans på bästa sätt kan driva denna oerhört, oerhört viktiga fråga framåt.

Vänliga hälsningar

Peter Hellgren

Vd Consid AB