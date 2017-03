ALSO släpper ny printtjänst

ALSO har tillsammans med HP lanserat ”ALSO Print som tjänst” som syftar till att ge återförsäljare möjligheter att erbjuda sina kunder en helhetslösning med förutsägbara kostnader.

– Marknaden går mer och mer mot kontrakt.Kunderna vill ha smidighet och förutsägbara kostnader. Jag tror knappast Netflix hade blivit en succé om deras kunder behövt gissa vad priset per månad skulle bli. Med utskrifter är detta dock fallet, det vill säga kunden köper en skrivare men har ingen aning om vad den egentligen kostar när man räknar in toners, service, support och reservdelar, säger Eva Forsgren, VD på ALSO Sweden AB.

ALSO har skapat en paketerad tjänst för sina partners tillsammans med HP. Slutkunden betalar ett fast månadsbelopp och tonerkassetter levereras per automatik när de är på väg att ta slut. I ”ALSO Print som tjänst” ingår även service, reservdelar, support och eventuella reparationer. ALSO hjälper även återförsäljaren att ta fram offerter och avtalsförslag till slutkunden.

_ HP har ett brett sortiment av skrivare och multifunktionsenheter och tillsammans med vår nya tjänst får återförsäljaren en unik möjlighet att erbjuda en printtjänst, som passar de flesta olika typer av företag, säger Eva Forsgren