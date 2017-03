Digitalisering och mångfald driver HPE:s svenska VD

Anrika HP är numera två bolag. Hewlett Packard Enterprise (HPE) jobbar mot företag och har sedan förra året Anna Granö som VD. Kvinnliga VD:ar och kvinnor i IT-branschen är en bristvara. Det är något Anna vill ändra.

– Mångfald skapar mera framgångsrika företag, säger Anna Granö.

Vi träffas på HPEs kontor i Solna. Det gamla militära övningsområdet Frösunda var länge sedan regementena flyttats ut från Stockholms närhet bara ängar och skogsdungar, men i dag står ett antal nya kontorsbyggnader och ett helt nytt bostadsområde där de signalregementet S1 och Svea Ingenjörsregemente, Ing 1, höll till.

Sedan delningen av Hewlett Packard i två delar, en för konsumentinriktad verksamhet och en riktad mot företag, delas de båda bolagens lokaler kanske lite symboliskt av en vägportal där de finns på var sin sida.

Anna Granö tog över som VD på HPE i somras sedan tidigare VD:n Kjell Ahlzen valt att gå till Salesforce. Anna har varit på HP sedan 2011 och har tidigare arbetat bland annat för två andra it-jättar, Microsoft där hon varit konsultchef och dessförinnan hos IBM.

Närmast kommer hon dock från en roll som säljchef för HPE:s nordiska storkunder. Hon var dessutom försäljningschef för det HPE kallar Communications Service Provider i regionen GWE, General Western Europe.

Anna växte upp i Västerås och är sedan barndomen intresserad av musik. Musikintresset håller i sig. En del av den fritid hon har går till musiken och hon sjunger regelbundet i Engelbrekts vokalensemble som är en blandad kör,verksam i Stockholm. Kören ger regelbundet konserter framför allt i Engelbrektskyrkan och Hjorthagens kyrka.

Under gymnasietiden reste Anna till USA för ett år på en amerikansk Highschool.

När det blev dags att välja högskola blev valet en kombination av teknik och ekonomi.

– Jag har läst i Linköping och är civilingenjör i industriell ekonomi. Det passade mig ganska bra för som person är jag väldigt intresserad av att förstå helheten med både teknik och människor. Det är verkligen något jag känner idag att det var ett bra val. Det passade mig som person och det passar mig för vad jag brinner för, säger Anna.

Efter avklarad examen har Anna bott och arbetat utomlands i flera omgångar. Bland annat i Hong Kong, USA i flera omgångar och i Tyskland.

– Jag är en person som alltid har gillat att lära mig mer om andra kulturer. Jag har också insett att det gör att jag själv lär mig mer om mig själv. Jag är väldigt tacksam för alla de här åren som jag fått förmånen att både bo, gå i skola och jobbat utomlands, säger Anna.

Efter att ha bott på många platser har Anna i dag slagit sig ned med familjen i Täby, strax norr om Stockholm.

– Jag är väldigt fokuserad kring min familj, så när jag inte jobbar kommer familjen i första hand, men också i kombination med min musik som jag har kvar sedan barnsben. Jag sjunger i kören och jag är en väldigt flitig yogautövare, säger Anna.

En balans mellan arbete och privatliv är viktig att nå, tycker Anna.

– Jag ser mig själv som en ledare som är bra på att driva förändring som också är bra på att få ihop team som kan se till att det blir en arbetsplats där det finns utrymme för balans. Det är viktigt att inse att det finns fler dimensioner än bara arbete. Jag tror att det är det som någonstans kommer att vara framtidens melodi, säger Anna.

–Hela den här branschen är inne i en sådan otrolig transformering där allting bara går snabbare och snabbare. Och därför tror jag att framtidens företag och framtidens ledarskap handlar väldigt mycket om team men också om det individuella ansvaret för den egna karriären och det egna välmåendet, säger hon vidare.

Hur företaget och de anställda ska hantera den pågående förändringen är en central fråga i dag tycker Anna.

– Jag har ju förmånen i det här jobbet att träffa ledare från andra företag, våra partners och från kanalen och det är det här alla pratar om. Hur kan vi transformera IT-branschen i Sverige, hur ställer vi om till en digital affär, säger Anna.

– Jag känner mig så lyckligt lottad att få leda HPE för nu har vi som bolag klivit fram och tydliggjort vår roll i det digitala ecosystemet. Vi möjliggör för våra slutkunder och partners att accelerera innovation och affärsnytta via nya applikationer och dataanalys, och parallellt optimera nuvarande IT miljöer. Vi gör detta genom att göra Hybrid IT enkelt och möjliggöra ”the Intelligent Edge” samt tillhandahålla den expertis som krävs för att få detta att hända, säger Anna vidare.

För HPE handlar det både om att få det egna företaget att fungera som ett team och för de enskilda medarbetarna att hitta sitt eget ledarskap, men också att utveckla vägar för att arbeta tillsammans med HPE:s partners i kanalen och företagets kunder

– För med vår strategi är vår roll i ekosystemet väldigt tydlig nu. Det är väldigt lätt för våra partners och kunder att förstå vad vår uppgift är och det gör det också lättare för oss att hitta samarbeten. Framtidens företag måste förstå vikten av att både jobba ihop i team internt och externt och ha koll på de olika typer av partners som finns, säger Anna.

Delningen av HP och den renodling det inneburit har också gjort det lättare för HPE:s partners att förstå vad HPE kan bidra med och vissa konkurrensytor har försvunnit.

– Det var ett genidrag av vår egen ledning att vi ska fokusera så det blir enkelt att förstå vad vi bidrar med så det inte finns några otydligheter om vem som gör vad i ekosystemet och det hör jag från kunder och partners att de tycker att det är så mycket lättare nu att förstå hur vi ska kunna jobba tillsammans. Vi tar ansvar för att vara bäst på planeten på teknisk innovation och sedan jobbar vi med de partners som behövs för att skapa mervärde till kund. Vår strategi bygger egentligen på att våra partners i kanalen ska lyckas. Lyckas våra partners lyckas vi, säger Anna.

– Vi måste vara med och driva förändringen, vi kan med utbildning och andra aktiviteter hjälpa våra partners att ställa om till tjänsteförsäljning, lösningsförsäljning. Det är en stor transformering av branschen men vi är helt målinriktade och fokuserade på att vi ska ta ansvar för att driva den förändringen, säger Anna vidare.

Även om förändringstakten i IT-branschen kanske är snabbare i dag än tidigare, är det ett område som inte förändrats mycket alls. Och det området är andelen kvinnor och inte minst kvinnliga chefer. Det är något som Anna Granö givetvis tänker på och har stött på under sina år i branschen.

– Inte bara ur perspektivet som kvinna utan också för att jag tror att en sund arbetsplats har lika många män och kvinnor. Jag läste nyligen en studie från Harvard som visar att en arbetsplats med mångfald är mera framgångsrik. Jag tror att det är ett krav för ett företag i den här digitaliseringen att för att lyckas måste man ha en arbetsplats som är präglad av mångfald. En arbetsplats med mångfald har olika kön, bakgrunder och åldrar som gör att man som organisation tvingas att hitta samarbeten, olika idéer, olika angreppssätt som skapar en öppen kultur. Det företag som inte förstår att värdesätta mångfald har missat en väldigt viktig parameter för att lyckas, säger Anna.

– Jag personligen driver det som en agenda att få in fler kvinnor och så fort jag bara kan försöker jag använda mitt eget nätverk för att hitta kvinnliga kandidater. Ofta får man höra det inte finns några kvinnliga kandidater, men det beror också på var du letar. Om du använder ditt manliga nätverk ja då hittar du inte så många kvinnor. En uppmaning till alla kvinnor är att vi måste också ta ansvar för att rekommendera varandra. När jag kan försöker jag lyfta fram duktiga kvinnor. Vi har som regel här på HPE att när vi ska anställa ska vi så långt det är möjligt ha en kvinnlig och en manlig kandidat. Sedan är det den bästa personen som får jobbet, säger Anna.

– Vi har en tradition att satsa på mångfald och just nu är på HPE i Sverige 34 procent av de anställda kvinnor och cirka 70 procent i ledningsgruppen kvinnor. Detta är ett resultat av ett systematiskt arbete. Släpper man fokus på mångfalden är det lätt att det sticker i väg. Det är något som hela branschen behöver arbeta med och som också har ett stort affärsvärde, säger Anna Granö.