Fler nya butiker för Kjell & Co

Kjell & Co fortsätter öppna nya butiker. Planen är att hålla samma höga expansionstakt under 2017 som i fjol. Hittills har kedjan hunnit med butiksöppningar i Bollnäs och Mora. Under de kommande tre veckorna blir expansionstakten rekordhög med en ny butik i veckan.

– Vi har aldrig öppnat så många butiker samtidigt bortsett från när vi lanserade Kjell & Company i Norge, berättar VD Mikael Dahnelius.

Veckans nya butik ligger i Huddinge. Den öppnar officiellt idag, men hade en lyckad smygöppning redan igår.

– Vi kände oss färdiga med butiksbygget. Jag tyckte därför det var lika bra att öppna portarna en dag i förväg. Helt utan någon marknadsföring blev det fullt i butiken några minuter senare, berättar Hadeer Iskander som projektleder butiksetableringarna.

Kjell & Company har sedan tidigare 25 butiker i Stockholmsområdet, men har saknat en butik för Huddingeborna. Trots närheten till butiker i Skärholmen och Farsta tror företaget att det finns goda förutsättningar för en butik i Huddinge Centrum.

– Med 100 000 invånare i kommunen vill vi så klart ha en Kjell & Company butik i Huddinge. Huddinge Centrum är dessutom ett av Stockholms trevligaste köpcentrum. Det sticker ut på ett positivt sätt tack vare utomhusmiljön, fortsätter Mikael Dahnelius.

Under nästa vecka öppnar Kjell & Company sin tredje butik i norska Bergen. Den efterföljs veckan därpå av ytterligare en butik i Stockholmsområdet, närmare bestämt i Jakobsberg. Senare i år kommer kedjan även att öppna butiker i bland annat Kungens kurva (Stockholm), Sundsvall och Halmsta