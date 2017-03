Cygate molnmarknadsförare till Conscia Netsafe

Erik Arnberg är ny marknadschef på Conscia Netsafe. Arnberg har de senaste fem åren arbetatsom marknadsansvarig för molntjänster på Ipeer och senare på Cygate inom Telia.

– Conscia Netsafe är en av världens högst certifierade Ciscopartners, inte bara Sveriges. Allt alla vill ha av digitaliseringsresan kan inte göras av någon annans infrastruktur – ofta krävs komplexa nät- och it-miljöer och här är Conscia Netsafe med sin kunskap, sitt fokus och sitt servicekoncept bäst. Det är ett privilegium att få jobba med detta Dreamteam, säger Erik Arnberg.

– Erik har under lång tid skapat grym kommunikation inom it, och vi har en fantastiskt spännande resa framför oss. Kollegorna i branschen har länge eftersträvat att sälja det mesta till de flesta, gärna som tjänst med drift hos dem eller i globala moln. Conscia Netsafe säljer lösningar enbart från Cisco och konkurrerar inte om driften. Vi vet att komplexa nät och it-miljöer alltid kommer att behövas, och vi satsar på att vara absolut bäst på dessa. Det är därför vi räknar med att tredubbla omsättningen under vårt 2017, säger Conscia Netsafes VD Bengt Lundgren.

Conscia Netsafe är en av sex svenska Cisco Guldpartners och designar, levererar och stöder lösningar för nätverk, IT-säkerhet och datacenter. Företaget säkerställer även verksamheters regelefterlevnad genom ett unikt proaktivt och webbaserat servicekoncept, CNS. Conscia Netsafe är en del av den danska Consciakoncernen som är den partner som har flest certifierade Cisco Design-experter i världen. I Sverige har Conscia Netsafe samtliga CCDE-certifierade och de flesta CCIE-certifierade konsulterna utanför Cisco själva.

Erik Arnberg har som PR-konsult och marknadschef bistått snabbväxande teknikbolag sedan 1999, bl.a. Jens of Sweden, Binero och Ipeer. Han har även varit delaktig i ett flertal SPINN-utmärkelser.