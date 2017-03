Förlorarna blir de som väljer bort Molnet

Molnet tar över mer och mer. Allt fler varnar för att de som inte flyttar över till molndrift riskerar att så höga produktionskostnader för sin IT att de riskerar att slås ut.

Utvecklingen ställer nya krav på på alla led. IT-avdelningar, återförsäljare och systemintegratörer måste anpassa sig och hitta lösningar.

I början på 2000-talet handlade det mycket om standardisering. En utvecklare gick från fyra datorer på bordet till en bärbar och mobiltelefonerna skulle vara så små som möjligt.

– Framför allt handlade det om att alla i princip skulle ha samma typ av utrustning och man vill vara riktigt tuff kan man säga att IT-avdelningen såg individen som id-numret på maskinen, säger Per Gustafsson, VD på VWware i Sverige.

Nu har det gått lite drygt tio år sedan januari 2007 när Steve Jobs och Apple visade upp den första Iphonen. Det har förändrat IT-användandet totalt. Mängder med olika devices är i dag uppkopplade mot Internet.

– Men nu handlar det också om IoT-devices som inkluderas i allting. Och under 2017 enligt VMwares prognos räknar man med att IoT-devices kommer att passera PC, tablets och mobilt i antal enheter. Så man kan konstatera en sak. Det kommer inte att bli färre devicer eller datainsamlande enheter i den värld vi lever i. Det kommer bara att bli fler. Så det är en sanning och den går liksom inte att diskutera. Det går inte att säga att nä, så är det inte. Jo, så är det och så ser vårt samhället ut och det hjälper alla till att utveckla., säger Per.

Den andra sanningen är att företagen kommer från hundra procent traditionell IT. Men, det är vet jag inte exakt, men jag är ganska säker på att om vi tittar på startups så går många av dem direkt in i molnet och köper sina tjänster. Sedan blir de lite större och då får de omvärdera om de ska köpa till nya funktioner säger Per vidare.

Under 2016 utgjorde Cloud-leveranserna 27 procent av marknaden och 72 procent var traditionell och splitten mellan publik och privat är femton-tolv.

– Men om man då drar det här framåt och går fyra år framåt i tiden å når vi 50 procent. Då ser vi också att fördelningen mellan privat och publikt går med mot publikt. Och vi vågar hoppa så långt fram i tiden som till 2030 så säger VMwares prognoser att det bara är 19 procent som är traditionell iT. 81 procent av applikationsleveranserna sker via cloud,. Alltså när vi konsumerar en IT-tjänst eller applikation kommer 81 procent att levereras från cloud, säger Per.

Även om prognosen inte skulle slå in exakt är det inte många som skulle ifrågasätta den utvecklingen i dag. En utveckling som kommer att leda till stora förändringar.

– Kommer det att påverka alla etablerade företag? Ja. Kommer det att påverka organisationer? Ja. Kommer det att påverka våra offentliga myndigheter? Ja. Det kommer påverka alla, säger Per.

Utvecklingen mot ökad molndrift kommer sannolikt att ske samtidigt som datainsamlingen ökar. IoT-devices kommer att generera en ständigt ökande mängd data som måste crunchas och hanteras på olika sätt och som också kommer att ställa nya krav på säkerheten.

– Det kommer också i allt mindre utsträckning handla om en enskild device. Istället är det runt användaren alla samlas. Det är användaren som ska komma åt de applikationer och den data som denne ska ha tillgång till. Oavsett vilken typ av device man väljer att använda. Och då funkar inte den traditionella dataarkitektur vi har bakom oss, säger Per

– Så länge jag har varit i IT-branschen, och det är runt 25 år nu har man talat om att centralisera och konsolidera. Men vad är det som händer nu? Det är raka motsatsen. Det är jag vill använda den här grejen på Facebook och så kör vi Amazon där och så kör vi våra Office 365 hos Microsoft och så samarbetar vi med IBM, de kör vårat core-system. Och så kör vi SAP och då har vi gått över till cloudtjänst på SAP. Det är så det ser ut. Hur hanterar du det här, med automatisering, effektiv övervakning, säkerställa tillgänglighet. Så antingen väljer man att ha massvis med silos och hantera varje silo för sig själv, men då kommer man gå out of business för det kommer man inte ha råd med. Eller så måste man hitta ett annat sätt att omdefiniera IT-säkerhet och IT leverans. Och just det är är det vi adresserar, säger Per.

VMware kommer från traditionell IT. Det första företaget levererade var programvara för utvecklare så att de på en hårdvara kunde köra många virtuella operativsystem. Sedan började man erbjuda samma lösning till servrar som många gånger bara var utnyttade till några få procent. VMware skapade möjlighet att köra olika operativ även på dem.

– Och det blev vår stora blockbuster som alla världens företag och organisationer började använda, säger Per.

De nya utmaningarna måste mötas på ett annat sätt. En mjukvarubaserad automatisering som sömlöst kan flytta från privat till public hybrid Cloud. Det är en mängd funktioner allt från säkerhet till dataåtkomst som ska fungera för användaren oavsett varifrån de kommer. Om det är privata system, publika system, hybrid- eller molnlösningar.

– Det är det vi har jobbat med de senaste fem åren. Hybridmoln. Och för att få till det krävs ett nätverk av partners. Bara här i Sverige har vi 200 stycken och globalt har vi 5000 partners. De arbetar med VMware Foundation. Samma arkitektur hos alla. Det gör att det går att flytta workloads mellan dem i full produktion. Säkerhetsklassningar, tillhörighet, allt sådant följer med och användarna kan arbeta på som vanligt utan att ens märka att de applikationer de använder flyttats till andra servrar, säger Per.

– Med den tekniken kan man även hantera de informationssilos som byggts upp och då får man det vi kallar Cross Cloud services. Det finns traditionella appar som inte kommer att försvinna som måste hanteras. Nu utvecklas det något som kallas Cloud native apps.Och hela utvecklingscommunityn i världen bygger microservicesapplikationer där du delar upp en stor applikation i massa små delar sedan kan du utveckla de här delarna fristående från varandra. Vi ser bra till att vi bestämt hur vi ska få dem att prata med varandra, säger Per.

I tillägg till de cloud native appar och traditionella appar som används finns också färdigpaketerade Cloud tjänster. Bokföring, HR-system med mera. Med den tekniska utvecklingen som lett till en mängd nya typer av devices ökar kraven på att kunna leverera appar och tjänster på olika plattformar.

För att möta det skapas en arkitektur som inte tar någon hänsyn till vilken typ av devices användarna vill utnyttja. Det är deras ID som styr vilka applikationer de får tillgång till. Sedan sätter företaget eller organisationen de säkerhetspolicys som ska gälla.

– Det går även att styra utifrån lokalisering. Gps:en i en mobil kan känna att du befinner dig på en plats där du på grund av lagstiftningen inte får tillgång till vissa data som lagras i Sverige och då spärras du från att använda dem, säger Per.

Allt fler kommer till insikt. Det är en stor uppgift. Men här riskerar kommersiella företag att hamna på efterkälken och bli utkonkurrerade för att de får en för dyr IT-drift och för långsam IT-drift, säger Per.