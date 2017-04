Datema Retail Solutions i partnerskap med Diebold Nixdorf

Mjukvaruföretaget Datema Retail Solutions inleder ett partnerskap med amerikanska Diebold Nixdorf där ambitionen är att gemensamt bidra till en mer interaktiv shoppingupplevelse genom utveckling och försäljning globalt av mobila självskanningslösningar inom främst detalj- och dagligvaruhandeln.

Det svenska företagets självskanningslösningar kommer att bli en del av Diebold Nixdorfs ”Connected Commerce” plattform som erbjuder olika typer av mjukvaror inom detalj- och dagligvaruhandeln, främst inom kassasystemlösningar. Datema Retail Solutions, som idag utvecklar och managerar mjukvarulösningar till flertalet stora detaljhandelsaktörer i Skandinavien, ökar via samarbetet med Diebold Nixdorf sin globala närvaro.

– Att kunna erbjuda helhetslösningar inom området ”Connected Commerce” för till exempel detalj- och dagligvaruhandeln blir allt viktigare då efterfrågan på digitaliserad service genom e-handelslösningar kopplat till shopping via mobila enheter, typ smartphones och handskanners, är mycket hög. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med ett prestigefyllt och globalt företag som Diebold Nixdorf. Tillsammans hoppas vi kunna skapa nya intelligenta och användbara lösningar som bidrar till en mer interaktiv och medveten handel som förstärker konsumenternas upplevelse i butik, säger Erik Larsen, CEO på Datema.

Datema Retail Solutions olika lösningar erbjuder därför sina kunder ett antal fördelar som just lägger fokus på att förstärka den personliga shopping-upplevelsen hos den enskilde konsumenten. Ett exempel bland flera är möjligheten för mjukvaran att hämta in en kunds förskrivna inköpslista när denne anländer till butiken och prioritera listan efter vilken ordning varorna finns placerade. Via mjukvaran går det även att med antingen en egen smartphone eller butikens egna handhållna skanner få personliga erbjudanden, detaljerad information om de skannade artiklarna och leda kunden exakt fram till varans plats i butiken via en smart kartnavigering.

För handlaren ska Datema Retail Solutions lösningar ge ett antal avgörande fördelar. Förutom en ökad kundinsikt med mer information om shoppingvanor i butiken får handlaren också ökad kundlojalitet, snabbare genomflöden, minskat tryck i befintliga kassalinjerna och stor flexibilitet i användandet av sin personal.