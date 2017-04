Ingram Micro sköter Doros kundsupport

Ingram Micros kundserviceavdelning i Göteborg sköter sedan en tid Doros tekniska support till slutkund. Företagen har länge haft ett samarbete inom distribution men har nu utökat det till att även omfatta support.

– Vi är väldigt glada över att på detta sätt fördjupa vårt samarbete. Förutom befintliga distributionslösningar anförtror vi nu även vår viktiga Helpline åt Ingram Micro. Vi ser fram emot att i nära partnerskap utveckla befintliga och nya koncept som kommer våra användare till nytta, säger Pierre Nilsson, Operations Manager Nordic, Doro AB.

Via sin helpline erbjuder Doro sina användare kostnadsfri hjälp med användning och konfiguration av sin mobiltelefon. I deras strävan att erbjuda användarvänliga och senioranpassade mobiltelefoner utgör helplinen en mycket viktig del i den totala produktupplevelsen. På Ingram Micro hanterar man cirka 100 ärenden per dag för Doro, där ungefär 70 procent är samtal och 30 procent är mail. Frågorna gäller allt ifrån hur man startar telefonen, till att kunna synkronisera sin mail eller lägga in nya mms-inställningar. Även om målgruppen är relativt homogen sett till ålder så skiljer sig kunskapen dem emellan mycket.

– För en del av de som vi pratar med så är det deras allra första mobiltelefon och då är det ju ett väldigt grundläggande behov som skall täckas. Men vi har också många samtal från vana smartphoneanvändare som tidigare haft en iPhone eller Android men som valt att gå över till Doro’s produkter då de fysiskt är mer lätthanterliga. Dessa användare har betydligt större teknisk kunskap, säger Rasmus Augustsson som är Teamleader för slutkundssupport på Ingram Micro.