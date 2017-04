F-Secure stärker upp Macsäkerhet

F-Secure har köpt Little Flocker som utvecklat en avancerad säkerhetsteknologi för Mac. De flesta säkerhetslösningar för Mac förlitar sig enbart på traditionella signaturbaserade metoder för att upptäcka skadlig kod och andra hot, men kan inte skydda Mac-användarna från moderna riktade attacker.

Little Flocker skyddar Macar genom att använda en avancerad beteendeanalys och genom att övervaka program och appar som försöker få tillgång till konfidentiella filer och systemresurser. Det upptäcker och blockerar även ransomware riktad mot Mac. F-Secure kommer att bygga in Little Flockers next-generation säkerhetsmotor i sin nya XFENCE-teknologi.

XFENCE kommer att komplettera F-Secures existerande lösningar för slutanvändare för att erbjuda det mest avancerade beteendebaserade skyddet för Mac, både för konsumenter och företag.

Myten om att Mac-datorer inte behöver något skydd mot ransomware, bakdörrar och andra säkerhetsrisker håller på väg bort. Avancerade digitala brottslingar fokuserar alltmer på Mac på grund av Apples popularitet bland chefer och andra värdefulla måltavlor. Genom förvärvet av Little Flocker, och genom att implementera deras teknologi i F-Secures existerande slutanvändarprodukter i nya XFENCE kommer F-Secure att ytterligare förstärka sin förmåga att till exempel upptäcka nolldagarshot oavsett vilken plattform som kunderna använder.

– Mac-datorer har blivit en åtråvärd ingång för brottslingar som försöker penetrera organisationer. Med Little Flockers teknologi kommer vi ytterligare förstärka vår kapacitet gällande beteendebaserad blockering i våra slutanvändarprodukter för Mac för att eliminera hoten, säger Mika Ståhlberg, Chief Technology Officer på F-Secure.

F-Secure planerar även att lägga in Little Flockers teknologi i sitt säkerhetsmoln och implementera det i Protection Service for Business, en säkerhetslösning som är centralt hanterad för dator, mobil och servrar, samt med integrerad patchhantering. Teknologin kommer senare att bli tillgänglig för konsumenter som en del av F-Secure SAFE – en säkerhetslösning som finns tillgänglig för flera olika typer av enheter.

F-Secure även fortsatt erbjuda verktyget som nästa generations it-säkerhetslösning F-Secure XFENCE, som kommer att finnas tillgänglig som en betatestversion på https://campaigns.f-secure.com/xfence.