Dustin köper Malmöbolag

Dustin tar över Malmöbaserade Saldab IT AB som erbjuder IT-lösningar för små och medelstora företag. Köpet ska stärka Dustins erbjudande som helhetsleverantör och öka närvaron i södra Sverige.

– Med förvärvet av Saldab ökar vi vår kapacitet att vara små och medelstora företags IT-avdelning. Vi gör det också möjligt att genom Saldab ta ut de mer nischade tjänster vi har i vår portfölj via våra tidigare förvärvade bolag Purity IT, Idenet och Commsec. Saldabs starka kundfokus passar väl in i Dustins kultur och affärsmodell, säger Jens Haviken, VP Services & Solutions, Dustin.

Saldab tas över från ägargruppen bestående av bland annat grundare och vd, verksamheten startade 2009. Under räkenskapsåret 2015/16 omsatte bolaget cirka 112 MSEK och har 84 medarbetare. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

– Som en del i Dustin når vi en bredare kundbas där vi kan växa med vårt erbjudande för små och medelstora företag. Samtidigt kan vi erbjuda deras effektiva onlineplattform till våra befintliga kunder, säger Martin Anderberg, VD Saldab.

Bolaget ska konsolideras i Dustin från den 28 april och kommer att verka under eget namn tillsvidare.