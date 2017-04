Academy startar snabbutbildning av IT-folk i Finland

Academy exporterar sitt koncept för intensivutbildningar inom IT vidare till Finland. IT-konsultföretaget Capgemini har redan reserverat deltagare från den programmeringsutbildning som startar efter sommaren.

Den snabbt växande kompetensbristen inom IT är inte något unikt för Sverige. Enligt finska dataförbundet kommer det att saknas 15 000 programmerare i Finland år 2020. En kompetensbrist som uppskattas kosta det finska näringslivet och samhället cirka 3-4 miljarder euro per år.

I september startar Academy, ett systerbolag till Academic Work, sin första utbildning i Finland då 15 deltagare under tolv veckor kommer att utbildas inom programmeringsspråket Java. IT-konsultjätten Capgemini har redan reserverat tre av deltagarna efter avslutad utbildning.

Academy har utvecklat en unik modell som kombinerar motivationsbaserad rekrytering, kostnadsfria intensivutbildningar och tillsvidareanställning som IT-konsult efter avslutad utbildning. Anställningen sker via systerbolaget Academic Work med mål att kundföretaget på sikt rekryterar konsulten.

– Academys koncept har visat sig vara både effektivt och efterfrågat, därför tittar vi nu aktivt på att expandera till fler marknader. Precis som i Sverige finns det i Finland en allvarlig kompetensbrist inom IT, inte minst på programmerare, vilket gör att vi ser en stor potential även på denna marknad. Vi räknar med att nästa år utbilda minst 100 IT-konsulter i Finland, säger Micael Holmström, vd på Academy.

Academys svenska programmeringsutbildningar har sökts av tusentals kandidater som har gallrats ner till max 30 platser per tillfälle. Sedan starten 2015 har Academy utbildat över 200 personer inom programmeringsspråken C#.Net och Java, samt genom skräddarsydda utbildningar åt kunder som Ericsson LSS, Nordomatic och Infratek.

Academy har utvecklat en egen pedagogisk modell som bygger på den amerikanska metodiken Accelerated Learning. Utbildningarna innebär praktiskt lärande med högt tempo, samarbeten i team och outtröttlig feedbackdialog.

En annan del av Academys koncept är motivationsdriven rekrytering vilket innebär att man lägger stor vikt vid kandidatens egenskaper och drivkrafter snarare än tidigare erfarenheter. Rekryteringsprocessen innefattar både logiska, verbala och numeriska test, samt utvärderingar och intervjuer som fokuserar på personlighet och motivation.



