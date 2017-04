Advania köper Caperio 

Advania siktar på att komplettera och stärka sitt erbjudande som en ledande nordisk IT-koncern genom att köpa Caperio. Caperio har kunder i alla branscher och är stora i både publik och privat sektor där bolaget erbjuder paketerade lösningar för produktförsörjning, konsult och managerade IT-tjänster.

Förvärvet är i linje med Advanias tillväxtstrategi och ska tillföra koncernen en breddad kundbas samt cirka 120 kompetenta medarbetare. Caperio har några av branschens mest nöjda kunder, till vilka Advanias erbjudande kan breddas genom förvärvet. Advania ser en stor potential med att integrera Caperios affär med Advanias erbjudande, och därmed kunna addera betydande värde för bolagets kunder.

– Affären ligger i linje med vår målsättning och strategi att ytterligare stärka vår position som ett av Nordens ledande IT-bolag. Tillsammans kommer vi vara ännu starkare i vår målsättning att vara den mest flexibla och värdeadderande partnern till våra kunder. Jag välkomnar även Caperios medarbetare att vara med på vår gemensamma resa där vi kan fortsätta stödja våra gemensamma kunder på ett ännu bättre sätt genom ett bredare och mer komplett erbjudande, säger Gestur G. Gestsson, Koncernchef i Advania.

Advania ser Caperios ledning och anställda som en central byggsten i den nya koncernen och värdesätter högt kompetensen hos personalen i bolaget. Med Advanias kunskap om Caperio och rådande marknadsförhållanden räknar Advania inte med några väsentliga förändringar till följd av Erbjudandet med avseende på Caperios ledning och anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där Caperio bedriver verksamhet. Genomförandet av Erbjudandet förutses inte heller medföra några väsentliga förändringar för Advanias ledning eller anställda.

– För Caperio ligger sammanslagningen helt rätt i tiden. Advania har under de senaste åren genomfört den resa som Caperio just nu är inne på, vilket gör att det finns både förståelse och kunskap för den verksamhet vi bedriver. Genom sammanslagningen kan vi addera in ytterligare värde i uppdragen vilket skapar stor potential till att kunna växla upp den sammanlagda verksamheten, både i form av ett mer heltäckande tjänsteutbud och genomförandekraft i uppdragen, Christer Haglund, huvudägare i Caperio.