Sofigate utser ny Sverigechef

IT-managementföretaget Sofigate har utsett Matti Rusi till chef för Sofigate Sverige. Från och med den 15 maj 2017 kommer Matti, tidigare medlem i It-företaget Baswares ledningsgrupp, att leda Sofigates verksamhet i Sverige.

Under det gångna året har Sofigate tagit ett antal strategiska steg för att bli Nordeuropas ledande IT-managementföretag. I oktober 2016 förvärvade Sofigate Daymark, och i februari 2017, 3gamma. Med utnämningen av Matti Rusi syftar Sofigate nu till att stärka sin position i Sverige då landet ses som en viktig marknad för tillväxt i Norden.

Under Matti Rusis ledarskap kommer Sofigate, Daymark och 3gamma att skapa en stark närvaro i Sverige och bredda utbudet av tjänster för att kunna möta kundernas behov ännu bättre.

Matti Rusi kommer till Sofigate från Basware Corporation, där han var Senior Vice President och chef för konsulter och kundsupport. Under de senaste åren har han lett en stor global professionell serviceorganisation som täcker 14 länder och 600 personer.



