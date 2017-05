Lenovo minskar men vänder till vinst

Lenovos resultat för företagets fjärde räkenskapskvartal och hela räkenskapsår som avslutades 31 mars 2017 blev något bättre i fjolåret. Försäljningsintäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 9,6 miljarder USD (9,1 miljarder i fjol) och intäkterna för helåret uppgick till 43 miljarder USD (44,9 i fjol). Vinsten för kvartalet blev 107 miljoner USD. För helåret blev vinsten 535 miljoner USD.

– Trots utmanande marknadsförutsättningar ökade Lenovo intäkterna under fjärde kvartalet efter fem kvartal av nedgångar, säger Yang Yuanqing, Lenovos ordförande och koncernchef.

Under fjärde räkenskapskvartalet uppgick försäljningen inom företagets verksamhetsområde PC och smarta enheter, som inkluderar PC, surfplattor och smarta enheter, till 6,7 miljarder USD. Det motsvarar en ökning med 4,9 procent jämfört med samma period föregående år. För helåret som avslutades 31 mars 2017 gick försäljningen av PC och smarta enheter ner med 2,3 procent, men överträffade den totala marknaden, med sina 30 miljarder USD.

Vinsten per aktie blev 4,86 cent per aktie mot en förlust på 1,17 cent per aktie i fjol.