ALSO i samarbete med Storagecraft

ALSO startar ett samarbete med StorageCraft i Sverige för att marknadsföra Disaster Recovery som Storagecrafts produktfamilj för säkerhetskopiering och återställning. Via ALSO kommer leverantörer och återförsäljare av system att få tillgång till StorageCrafts Shadow Protect, som ska hjölpa företag att öka säkerheten för sina data och sänka sina kostnader.

Med StorageCrafts produktutbud av ShadowProtect SPX kan företag säkerställa kontinuitet i verksamheten och haveriberedskap genom ett omfattande utbud av funktioner för säkerhetskopiering och replikering samt snabb och tillförlitlig återställning. ShadowProtect SPX-lösningen är kompatibel med Windows och Linux på virtuella och fysiska maskiner. ShadowControl möjliggör central administration och övervakning via den kostnadsfria ShadowControl-konsolen.

– Att ha de rätta verktygen för att säkerställa kontinuitet av verksamheten och haveriberedskap är något av det viktigaste som finns för alla organisationer, och det är därför vi ser mycket positivt på att kunna lägga till StorageCrafts prisbelönta lösningar i vårt utbud, sade David Treiberg, Affärsområdeschef Mjukvara på ALSO Sverige.