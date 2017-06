– Det som händer är inte bara teknikstyrt

Bristen på kompetens inom IT-branschen är den stora utmaningen just nu.

– Det är mest en rundgång när kompetenser inom säkerhetsbranschen byter mellan olika företag. Det tillför inte någon ny kraft, säger Åsa Edner, VD, Sverigechef på säkerhetsföretaget Checkpoint.

Åsa Edner har hunnit bli varm på chefsstolen på Checkpoint. I sommar är det två år sedan hon tog över rodret. Under tiden som gått sedan dess har digitaliseringen blivit ett vardagsord i IT-branschen. Även om det finns många olika tolkningar om innebörden, är det något som de flesta är upptagna av, på ett eller annat sätt.

Kunderna kräver att IT-företagen levererar konsulter och specialister som kan sin sak. Som kan stötta dem i digitaliseringsresan, hur den nu ska se ut. Men det är svårt att hitta personal som har rätt kompetens vilket kan hålla tillbaka företagens möjligheter att expandera i sin verksamhet.

Efter ett och ett halvt decennium i IT-branschen har Åsa en bra överblick över vad som händer i branschen. Och det som är mest uppenbart just nu är svårigheten att hitta rätt kompetenser. Behovet av kompentensförsörjning har blivit något som kommit att ta upp allt mera av Åsa Edners tid i dag:

– Jag satt med en vännina och spånade affärsidéer när jag var med på Pokerface som är ett kvinnligt nätverk för entreprenörer. Där kände jag mig som anställd lite som om jag var på ett AA-möte, hej jag heter Åsa, jag är anställd. Alla andra talade om olika startups de höll på med. Men då kom jag och min vännina fram till att det mest framgångsrika man antagligen kan göra i dag är att starta företag som kan leverera kompetenser, säger Åsa Edner.



Hon menar att det kanske inte längre bara är en stor bank med kandidater som är det viktigaste utan även att kunna hitta rätt utbildningar för olika typer av kompetensutveckling för att möta de behov som företagen i IT-branschen har idag. Det kan även handla om de nya snabbutbildningar för IT-folk som startats senaste året, som på ett kvartal kan få fram kompetenser som inte finns annars.

För att ge en bredare bild av Åsa Edner kan det vara bra att veta vem och hon är privat och varifrå hon kommer.

Uppväxten tillbringade Åsa i Kuggeboda, som ligger strax utanför Ronneby i Blekinge, dit hon kom som fyraåring. Hon studerade på högskolan i Kalmar, och universitetet i Umeå där hon tog sin master och i Nederländerna innan hon flyttade till Stockholm för att börja arbeta på allvar.

Första jobbet efter studierna var som telefonsäljare och då ingick också bostad i Stockholm. Sedan lyckades Åsa komma in på Telias traineeprogram och blev efter en tid marknadsansvarig på Telia IT-Service som hade startats 1998. Därifrån gick Åsa vidare till det säkerhetsföretaget Veritas. Sedan dess har det handlat om IT-säkerhet för Åsa. Från Veritas gick hon vidare till Symantec. Där blev hon kvar i femton år. Först som marknadschef för Norden och Baltikum och 2007 blev hon försäljningschef och arbetade intensivt med att bygga upp Symantecs partnerverksamhet i Sverige.

2013 tog Åsa klivet upp som Sverigechef för Symantec. Där blev hon kvar till Symantec delades upp i två bolag. Då blev rollen som landschef överflödig och Åsa fick chansen att ta över rodret på Checkpoint i Sverige.

Och det är från den stolen hon ser på branschen problem med att hitta rätt människor. För någon brist på möjliga uppdrag är det inte. Men bristen förvärras också av den förändring som digitaliseringen innebär:

– Hela molnresan gör ju också att det inte är lika stort behov tekniker som är mer administratörer längre. Om du lägger ut allt i molnet kanske några roller försvinner. Antingen behöver vi i Sverige extremt kunniga nischkonsulter, som är specialister på sitt område. Och det tar ju tid att hamna där, säger Åsa.

– Eller så är det de här nya rollerna i IT-branschen. Digitaliseringstransformationen kräver helt andra typer av kompetens. Jag satt nyligen med på ett ”Roundtable” där elva av de största verksamheterna i Sverige var med. Och deras viktigaste prioritet för IT-säkerhet och drift är ”keep up the speed” där man menar olika typer av nya projekt som ofta är en del av digitaliseringtransformationen där vi ska leverera på mycket kortare tider än tidigare. Det kräver Åsan kompetens. Det är inte teknikdrivet. Det är snarare väldigt verksamhetsinriktade behov som ska tillföras. Du måste förstå verksamheten, säger Åsa Edner.



Dagens konsulter ska inte bara förstå de verksamheter de ska hjälpa, menar Åsa.

– De måste också förstå arkitekturen, problembilden, kunna prata risk, kunna prata lönsamhet, du ska kunna prata rykten. Det är inte en teknikers vardag i dag att sitta och balansera den typen av säkerhetshot. Man är mera rustade för att hantera ett malware som slår mot vårt bolag och sådant. Men inte det andra, säger Åsa.

Representanterna för de stora verksamheterna klagar på att man har mängder med teknik och produkter som inte adderar värde till verksamheten.

– Det tror jag leder till att man måste börja se mer hollistiskt ur ett verksamhetperspektiv. Vad är det för verksamhetsbehov vi ska stödja och vad behöver vi för hjälp för att kunna göra det och då behöver man kunnig personal, säger Åsa.

På Checkpoint känner man av detta. Kunderna ställer högre krav på den personal som skickas ut för att hjälpa dem.

– Om vi skickar ut juniortekniker till en kund är kunden ganska ointresserad av att sitta i det mötet.

De kan säga: du har fått 40 minuter av mig, jag har sjukt lite tid. Jag har inte tid att lära dig. Det är du som ska tala om för mig vad jag ska göra. Kunden vill att vi ska ta dem på en resa som för dem dit de vill. Det är inte bara hotbilden som är viktig, utan också hur vi kan anamma innovationsresan som är möjlig och hur vi kan addera nya tjänster mer effektivt och lönsamt, säger Åsa.

En Åsan sak som ställer till det är att i många företag så är inte IT-säkerhet en ledningsfråga. Istället blir säkerhet en teknisk fråga.

– Den diskuteras på tekniksidan av CISO:s och systemadministratörer, säkerhets- och nätverksadministratörer. Säkerhetsfrågorna skickas nedåt hela tiden. Det är den största utmaningen för att göra jobbet, att lyfta säkerhetsfrågorna så de kommer upp på ledningsnivå, säger Åsa.

För kanalens del är det en egen utmaning där Åsa Edner har täta kontakter med ledningarna på Cygate Atea, Securelink med flera.

– Vår största mission är att att gå från att vara leverantör eller systemintegratör till att faktiskt vara strategiska rådgivare. Då krävs det kompetens och tyvärr då också ganska mycket senioritet. För mina traineer, de kan vara relevanta för att hjälpa nätverksgubbarna. Men det krävs också konsulter som förstår verksamheterna och de är betydligt svårare att hitta. Men det är de som ska hjälpa bankerna eller polisen som har 20 000 bärbara terminalet och andra att hitta lösningar liknande de som Uber, Facebook och Air-b-n-b gjort när det gäller att hitta nya vägar för digitaliseringen. Och vår utmaning är hur vårt partnerled ska vara relevant i den diskussionen, säger Åsa.

Så det som åtminstone Checkpoint behöver är seniora konsulter som har åtminstone en fot i verksamheten de ska arbeta mot och en i tekniken.

– Man kan ta Apple som exempel. Varför är de så duktiga på att sälja mobiltelefoner? De säljer inte tekniska appar eller funktioner. De säljer en tjänst, en känsla eller feeling och det är det vi måste försöka hitta också, säger Åsa

På säkerhetssidan har den tekniska utvecklingen också inneburit stora förändringar. Då räckte det med att ha ett säkert nätverk med olika kontrollpunkter. I dag finns infrastruktur som måste skyddas överallt.

– Jag tycker att det pratas lite för mycket om IoT och möjligheterna där och för lite om det som ligger närmare i tiden som molnet och allt vi flyttar över dit som måste säkras, säger Åsa.

För att rekrytera rätt personal för den nya typ av uppgifter som finns i dag krävs nya kravprofiler.

– Det som händer i dag är inte bara tekniksstyrt. Det är många andra faktorer som spelar in med andra frågeställningar som man måste kunna möta upp på och det är inte våra klassiska konsulter vana att föra sig kring, säger Åsa.

För Checkpoints del handlar det om en mix av unga, så kallade entrylevel se:s för att man behöver rekrytera in yngre personer som kan växa i sina roller. De skickas till Tel Aviv för nio veckors intensivträning. De blir specialister på ganska smala områden, vilket fyller ett behov.

Men dessutom behöver man rekrytera mera seniora profiler.

– Men det är ett problem att det är svårt att hitta kompetenserna. Det leder till att kanalen tar av varandra hela tiden. Folk byter hattar och flyttar mellan företag och det går inte i längden, någonstans behöver vi få in nytt blod, säger Åsa.

För företagsledningarna i IT-branschen går allt mer tid till att rekrytera den personal som behövs. Och de flesta headhunterföretagen hittar i regel bara branschfolk som kandidater.

– Det är svårt att både hitta tid och att hitta rätt mix. Checkpoint globalt talar om att man helst inte vill rekrytera sådana som har mindre än åtta års erfarenhet. Men det är inte möjligt. Det måste till även sådana som är yngre för att täcka behoven. Det är svårt att hitta seniora kompetenser på en marknads som en svenska. Om man då tänker sig hur det kan vara på tillväxtmarknader som inte har samma erfarenhet av IT som Sverige blir det ännu svårare, säger Åsa.