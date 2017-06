Ny VD och ny styrelse för Barium

Barium, som arbetar med digitalisering och automatisering av affärsprocesser för företag och offentliga verksamheter, genomför en rad förändringar för att accelerera tillväxten. Johan Zetterström blir ny vd och tillsammans med en ny ledning och styrelse kommer företaget att fokusera på att växa kraftigt i Sverige.

Johan Zetterström har en lång erfarenhet som vd och styrelseproffs på molntjänstföretag. Senast som CEO på Projectplace som 2014 såldes till amerikanska Planview. Dessförinnan var han Nordenchef på Salesforce under drygt 9 år.

I den nya ledningsgruppen ingår även Tobias Andersson som rekryterats till rollen som COO. Tobias Andersson har en bakgrund som operativ chef och vice vd på Projectplace och marknadsdirektör på SAP. Mattias Arnelund har rekryteras in som CFO och kommer tidigare ifrån Zenterio och HQ där han har haft liknande roller, Dana Markovic, Consultant and Services Manager och Mika Jolanki, Head of Customer Success and Product Management, ingår också i ledningsgruppen.

Ny styrelseordförande är Lars-Olof Norell, med bakgrund bland annat som vd på Episerver. Styrelsen stärks upp med Pelle Rosell som i egenskap av marknadsdirektör på QlikTech, nuvarande Qlik, bidrog till företagets globala framgångar och Willem De Geer, serieentreprenör inom tech-sektorn.