Kompetensförsörjning: – Man måste jobba på alla möjliga spår

Digitaliseringen och de nya kompetenser den kräver måste lyftas till en strategisk nivå, menar IT-och telekomföretagen. På arbetsgivarsidan märker man också av kompetensbristen. IT- och telekomföretagen märker tydligt av problemet och menar att man måste angripa det på flera olika sätt.

– Det finns en liten tendens av att man snöar in på vissa enskilda lösningar som man tycker verkar väldigt bra. Fler tjejer till IT-utbildningar, fler nyanlända som kan jobba med IT, starta fler snabbutbildningar än det ena, än det andra. Men inget enskilt räcker. Man måste jobba på alla möjliga spår, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT- och telekomföretagen.

Men samtidigt anser han att företagen inom IT och telekom måste vara tydligare kring vilka kompetenser det är man behöver och vilka insatser och på vilka nivåer.

– Av det skälet gör vi en ny kartläggning som vi gör med jämna mellanrum för att försöka beskriva lite mer bortom rubrikerna mera i detalj vad det är för kompetens som företagen behöver. Är det fler javautvecklare, fler UX-designers eller fler IT-säkerhetsexperter? Det är en ständig korseld av signaler från alla möjliga håll och det blir rätt förvirrande för dem i utbildningssektorn i stort som vi ändå hoppas ska kunna hjälpa oss att leverera den kompetensen, säger Fredrik von Essen.

Efterfrågan på de verksamhetskompetenser som krävs för att öka farten i digitaliseringen är ett annat problem.

– Vi får ju de signalerna från väldigt många håll att den är överbryggarkompetensen som har systemförståelsen och som vet vad olika IT-lösningar kan bidra med och som också ser kopplingen till olika affärer och verksamheter efterfrågas mycket. Det är en fråga som behöver uppmärksamhet även från politiskt håll, säger Fredrik von Essen.

Den är en omställning som krävs från många håll, menar han. Där digitaliseringen måste lyftas upp på högre beslutsnivåer och blir en strategisk fråga.

– Så att man inte blir kvar i det här glappet vi har i dag och lite yrvaket ser att oj då, det här är digitaliseringen och från att ha mest sett IT som en kostnadspost eller en besvärlig underavdelning som alltid fördröjer saker med sina krav på säkerhet och kompatibilitet och så där så måste man inse att det här måste man lära sig mer om och därmed kanske man kan locka till sig mer kompetens från dem som har branschkunskap, säger Fredrik von Essen.

IT- och telekomföretagen driver frågan mot politikerna och att det blir en strategisk fråga och att ledarskapet lär sig mer om IT på ett ansvarsfullt sätt.