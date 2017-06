Wearables vårens storsäljare

Wearables, främst smarta klockor och träningsklockor, har gått starkt under årets fem första månader. Det visar en sammanställning från analysföretaget GfK. Produktgruppen ökade med över 27 procent januari-maj.

Mobiltelfoner ökar svagt. Upp 1,4 procent under perioden då över 1,6 miljoner mobiler såldes.

För persondatorer innebar perioden januari till maj en nedgång med -3,1 procent. Bärbart minskade något mer än stationärt.

Surfplattor fortsätter backa. Även om nedgången planar ut är den fortfarande tvåsiffrig. Ner -16,5 procent under januari-maj.



