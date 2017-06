Volvo utökar samarbetet med Urb-it

Volvo ökar samarbetet med retail techbolaget Urb-it. Volvos kunder kan nu även göra returer av onlineköp via bagageluckan. Partnerskapet mellan Urb-it och Volvo startade i fjol då det blev möjligt att via utvalda Urb-it anslutna retailers shoppa produkter och få dem överlämnade till sin Volvo, även utan att befinna sig i bilen. Det nya utvecklade samarbetet innebär att man via Urb-its app också kan shoppa hela Urb-its sortiment och välja sin Volvo som leveransplats, direkt i Urb-its miljö.

– Efter ett lyckat samarbete är vi redo att ta nästa steg för att hitta fler spännande lösningar tillsammans. Kombinationen av tekniska framsteg i våra bilar och Urb-its plattform skapar innovation som förenklar våra kunders vardag, säger Anders Lundh, Business Developer Connectivity på Volvo Car Group.

Med en engångsnyckel blir det möjligt för urbern som hanterar returen att få tillgång till Volvons bagagelucka för att hämta och sedan slutföra returen hos ett postkontor.

– Konsumenterna efterfrågar enklare sätt att hantera returer för att spara tid och vi strävar alltid efter att bygga en tjänst som möter konsumenternas nya beteenden och behov. Att göra detta tillsammans med svenska Volvo känns såklart extra roligt, säger Celine Fierro, marknadschef på Urb-it.