Ingram i samarbete med Lernia om jobb för nyanlända

Utbildningsföretaget Lernia och Ingram Micro har startat en ny typ av rekryteringsmpdell som fokuserar på nyanlända som ska bidra till att skapa nya jobbmöjligheter IT-branschen.

JOIN är en rekryteringsmodell som är utvecklad för företag som vill öka mångfalden i sin verksamhet för att på så vis kunna bidra med att få nyanlända snabbare in på den svenska arbetsmarknaden.

Enligt Statistiska Centralbyrån tar det numera nio år för hälften av de nyanlända som kommer under ett år att komma in i svenskt arbetsliv. För att öka integrationen i samhället måste vi vända dessa siffror, något som Lernia och Ingram Micro bidrar till genom projektet JOIN – Jobb och Integration i Näringslivet.

Under ett möte med Lernia i våras då Ingram Micro åter stod i behov av personal kom tanken om möjligheten med JOIN upp. Ramarna till JOIN sattes för två år sedan då Lernia fick ett större rekryteringsuppdrag i Oskarshamn och innebär att man kombinerar yrkespraktik med språkutbildning för nyanlända.

– Vi har sett två dilemman. Vi vill bidra mer genom att ta ett större socialt ansvar. Dessutom så är det låg arbetslöshet i Borås och vi vill rekrytera på ett bredare plan då vi har erfarenhet av att mångfald är bra för oss, säger Christian Håkansson, platschef på Ingrams lager i Borås.

Upplägget för praktikanterna som kommit till Ingram Micro har varit att de under åtta veckor arbetat tre dagar i veckan och de resterande två dagarna har de läst Yrkessvenska/SFI (svenska för invandrare). Alla praktikanterna har varit i Sverige under ungefär två år och kunde vid starten prata lite svenska.

Precis som vid ordinarie provanställningar får praktikanterna vara på minst två olika avdelningar under sin tid hos Ingram Micro. På så sätt blir det mer än en person som bedömer dem och de får en bredare förståelse för verksamheten.

Av de fem praktikanter från Syrien som kommit till Ingram Micros lager kommer fyra att fortsätta arbeta på Ingram Micro efter praktiken, då som anställda via Lernia. Förhoppningen är också att inom kort få in fyra nya praktikanter som får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden

– Projektet gynnar så klart individerna i fråga men också vårt företag. Vi får möjlighet att få in personal i andra åldrar och med annan erfarenhet och bakgrund. Nu hoppas vi kunna inspirera fler företag att haka på och på så sätt också gynna samhället i stor, säger Christian Håkansson.