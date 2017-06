Operatören Tre får ny CTO

Per Stigenberg är ny CTO på mobiloperatören Tre i Sverige och Danmark. Han kommer närmast från en roll som chef för Tele2:s Core Networks i Sverige, Nederländerna, Estland, Lettland, Litauen och Kroatien. Han börjar den 14 augusti.

– Det känns fantastiskt roligt att få vara med att driva och utveckla 3s tekniska infrastruktur för att kunna erbjuda fortsatt starka och konkurrenskraftiga mobila kommunikationslösningar för alla kunder i Sverige och Danmark, och på så sätt bidra till 3s framgång, säger Per Stigenberg, tillträdande CTO på Tre Skandinavien.

De senaste tio åren har Per Stigenberg arbetat på Tele2 som strategichef och utvecklingschef för Tele2s IT-avdelning innan han tog över ansvaret för gruppens Core Networks. Per har mer än 20 års erfarenhet från telekom- och IT-sektorn och har en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Uppsala Universitet.

– Det känns väldigt bra att få in en person som Per till Tre. Med sin djupa tekniska kunskap inom såväl IT som Nät samt gedigna kommersiella erfarenhet är han helt rätt person att fortsätta förädla och driva Tres tekniska utveckling och affär framåt i både Sverige och Danmark, säger Peder Ramel, styrelseledamot i Hi3G Access.

Per Stigenberg kommer att sitta med i både i den svenska och danska ledningsgruppen och rapportera till Peder Ramel. Per ersätter Jörgen Askeroth som efter 16 år som CTO för 3 i Sverige och Danmark själv har valt att lämna posten för att ta ett deltidsuppdrag som senior rådgivare till Peder Ramel.