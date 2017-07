Uppåt för elektronik i juni

Elektronikbranschens försäljningen i juni var tio procent högre än samma månad i fjol. Den ackumulerade försäljningen under första halvåret ligger därmed 5 procent högre än motsvarande period förra året. Det visar senaste upplagan av Elektronikbranschens snabbindex.

Försäljningen av mellanstora TV-skärmar ökade under perioden. Den fina försäljningen i juni ledde till att segmentet ökade fyra procent för halvåret jämfört med 2016.

– Som vanligt under den här perioden av året går mindre skärmar bra. Människor köper en TV till fritidshuset. Roligt är också att stillbildskameror med utbytbart objektiv går riktigt bra igen – upp 23 procent i juni, vilket ger en ackumulerad försäljning under första halvåret på plus 14 procent, säger Klas Elm, VD ElektronikBranschen.

I övrigt går försäljningen av actionkameror och spelkonsoler fortsatt bra, men också surfplattor gör en liten come back. Däremot minskar försäljningen av mobiltelefoner jämfört med förra året.