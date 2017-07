EET Europarts fortsätter köpa bolag

EET Europarts gör sitt femte företagsköp i år och tar över den brittiska POS-distributören DED Ltd. DED Ltd. grundades 1983. Under de senaste 33 åren har företaget fokuserat på Point of Sale-utrustning, Auto ID och skrivare. Företaget levererar dessa specialprodukter för att användas av ett brett spektrum av integratörer och värdeadderande återförsäljare.

– Med förvärvet av DED Ltd går vi nu in i ligan med de ledande paneuropeiska distributörerna inom POS & Auto ID-området. Vår ambition att bli en av de ledande POS & Auto ID-distributörerna på den europeiska marknaden före 2020 verkar vara inom räckhåll, säger John Thomas, Group CEO EET Group.

Köpet innebär att EET Europarts tar över ett team med 22 medarbetare från DED Ltd.

– Från våra förvärv under de senaste åren har vi fått erfarenhet och kunnande för att effektivt och framgångsrikt genomföra integration av olika organisationer och team. Nu kommer 22 anställda från DED att bli våra nya kollegor och de kommer att integreras i vårt engelska bolag, EET Europarts Ltd, som leds av Managing Director Simon Smith. Med denna integration är det vårt tydliga mål att ge våra kunder en ännu bättre produktportfölj och en starkare organisation för att stödja kunderna oavsett deras behov, säger John Thomas.