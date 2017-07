Ökat resultat och marginal för Knowit

Knowits nettoomsättning första halvåret ökade med 11,8 procent till 1 374,7 (1 229,3) MSEK.

EBITA-resultatet ökade med 46,2 procent till 137,0 (93,7) MSEK. Efter skatt ökade resultatet till 101,3 (69,2) MSEK och resultatet per aktie ökade till 5,16 (3,58) SEK.

– Vi fortsätter att utveckla Knowit på ett positivt sätt och ökar resultat och omsättning under senaste kvartalet med goda marginaler. Dessutom fortsätter vi att framgångsrikt attrahera nya medarbetare. Under halvåret har vi vuxit med fler än 100 medarbetare, säger Per Wallentin, VD för Knowit i en kommentar till halvårsresultatet.

– Vi är ett mycket attraktivt val för företag och myndigheter som har digitaliseringen högt upp på sin agenda och för de talanger som vill utvecklas i sin konsultroll. För att lyckas krävs öppenhet och mod att utmana invanda mönster, säger Per Wallentin vidare.



