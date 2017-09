Rekordorder till Mycronic

Mycronic har fått sin största order hittills på flera maskritarsystem. Ordern, som kombinerar produktion och kvalitetskontroll av de mest avancerade små och stora fotomaskerna, omfattar en maskritare Prexision-800, en maskritare Prexision-10, en mätmaskin Prexision-MMS samt förbättringar av ytterligare ett system Prexision-10.

Beställare är Photronics, Inc. Photronics, med huvudkontor i Connecticut i USA, är en global leverantör av fotomasker till både halvledar- och bildskärmsindustrin och med en växande andel i Kina. Photronics är sedan länge kund till Mycronic.

Det totala värdet för denna kombinationsorder uppgår till 90-100 miljoner USD. Alla system förutom Prexision-MMS är beräknade att levereras under 2018. Först levereras Prexision-800 under första halvåret 2018. Prexision-MMS är beräknat att levereras under första halvåret 2019. Samtliga system skeppas till Asien, tre av dem till Kina medan Prexision-800 placeras i Sydkorea.

Mycronics mest avancerade maskritare, Prexision-800, möjliggör mönsterdesign som är 25 procent mer kompakt än vad som tidigare varit möjligt. Systemet säkerställer en effektiv produktion av framtidens fotomasker för bildskärmar till exempelvis smarta 4K-telefoner och avancerade AMOLED-bildskärmar.

Mycronics Prexision-10 är helt nödvändig för produktionen av stora avancerade fotomasker för tillverkning av TV-bildskärmar. För att utnyttja den fulla potentialen i ett Prexision-system är det en fördel att komplettera med en mätmaskin med hög noggrannhet. Systemet Prexision-MMS kan användas för att kvalitetssäkra alla fotomasker upp till Generation 10. Detta är den andra ordern på Mycronics mest avancerade mätsystem på bara tre månader.

– Vi ser hur tillverkare investerar i Kinas växande bildskärmsindustri. Det finns 27 bildskärmsfabriker i Kina och ytterligare cirka 15 nya fabriker är under konstruktion eller planering. Många av dem är inriktade på produktion av stora LCD bildskärmar för TV eller AMOLED för mobila enheter. Photronics har tidigare offentliggjort sitt beslut att investera 160 miljoner USD i den mest avancerade tillverkningsanläggningen för fotomasker för bildskärmar i Kina och vi är mycket stolta över att ha fått den här ordern som en del i deras investeringsplaner. Kombinationen av Prexision-10 och Prexision-MMS ger dem en unik kombination av system med den produktivitet och kvalitet som krävs för tillverkning av framtidens TV-bildskärmar, säger Magnus Råberg, affärsområdeschef för Pattern Generators på Mycronic AB.



