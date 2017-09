ALSO och Awingu utvidgar samarbetet

ALSO och Awingu utvidgar sitt samarbete för att skapa flera webbaserade mobilitetslösningar till återförsäljarkanaler i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen och Baltikum via ALSO Cloud Marketplace.

Med Awingus programvara kan ALSO:s återförsäljare hjälpa sina kunder att få åtkomst till företagets filer och tillämpningar via en och samma säkra online-arbetsyta från valfri enhet – utan att det behövs något annat än en HTML5-webbläsare.

Awingu använder modern webbteknik för att göra alla företagstillämpningar mobila, oberoende av var de finns fysiskt – i molnet eller lokalt. Detta ska göra dem kompatibla med alla molntjänster och göra att de passar ihop med ALSO:s utbud av mobilitetslösningar.

I dagens kontorsmiljöer används ofta en kombination av SaaS, webblösningar, Windows Server, Windows-skrivbordsprogram och äldre tillämpningar. Med Awingu – en ”Gartner Cool Vendor in Unified Workspaces 2017” – kan företagen köra alla kontorstillämpningar på en server via RDP utan att något behöver programmeras om, vilket innebär betydande kostnadsbesparingar.